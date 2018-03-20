18 gün yoğun bakımda kalan Afgan genç, yaşamını yitirdi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFGANİSTAN'daki iç savaştan kaçıp Afyonkarahisar'a gelen ve 18 gün önce menenjit geçirerek, yoğun bakımda tedaviye alınan Bager Mutahari (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Afganistanlı Bager Mutahari, yaklaşık 1 yıl önce, ülkesindeki iç savaştan kaçarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Afyonkarahisar'a gelen Mutahari, sığınmacı olarak burada yaşamaya başladı. Bir işte çalışamayan ve çeşitli derneklerin yanı sıra öğrenci değişim programıyla Afyonkarahisar'da bulunan hemşehrilerinin yardımıyla beslenme ihtiyacını karşılamaya çalışan Mutahari, 2 Mart günü rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen Mutahari'ye menenjit teşhisi konuldu. Beslenme bozukluğundan kaynaklandığı belirtilen rahatsızlığı ağırlaşan Mutahari, yoğun bakımda tedaviye alındı. SON İSTEĞİ ANNE- BABASINI GÖRMEKTİ Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürdürülürken, dün gece fenalaşan Afgan Bager Mutahari, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanenin başhekimi Dr. Mehmet Duran, yoğun bakımda görevli doktor ve sağlık çalışanlarının Mutahari ile yakından ilgilendiğini; fakat kurtaramadıklarını söyledi. Mutahari'nin solunum cihazına bağlı yaşadığını hatırlatan Dr. Duran, Mutahari'nin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını kaydetti. Arkadaşı Mohammad Rahim Alimi, Bager Mutahari'nin, son isteği olduğu halde anne- babasını göremediğini belirtti. Mutahari'nin ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Alimi, "Anne ve babası, hasta yatağında göremediler. Hiç olmazsa cenazesi Afganistan'a gönderilsin" dedi.
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