18 Mart Çanakkale Şehitleri Akçakoca’da anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıldönümü, Akçakoca Hükümet konağı önünde anma programı çelenk sunumu ile başladı.

Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Kaymakam Yasin Öztürk ve Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici şehitlikteki Atatürk anıtına çelenk koydu. Çelenk sunum programına çok sayıda öğrenci ile parti teşkilatları, yönetim kurulu üyeleri ve gaziler katıldı.

Çelenk programı sonrasında yeni yapılan Cami etrafı düzenlemesinde Atatürk büstünün arkasında yapılan Çanakkale savaşında Akçakocalı şehit ve gazilerin isimlerinin bulunduğu yapı incelendi. Ardından Merkez cami girişinde Akçakoca belediyesi tarafından Çanakkale zaferine ilişkin bazı pankartlar gezilerek program sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıldönümü nedeniyle Öğretmen evinde düzenlenen programda ise, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşmalar sonrasında video gösterisi, oratoryo, sergi ve ikramlarla program sona erdi.