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18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Erzurum Karskapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.
Erzurum Valiliği, 9. Kolordu Komutanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Deneği tarafından şehitler anıtına çelen sunuldu. Saygı duruşu, istiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlere ve Afrin’de görev yapan güvenlik kuvvetlerimize dualar edildi.
Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Deneği Şube Başkanı Recep Akgül ve Kolordu Komutanlığı adına bir subay günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Törene katılan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve protokol üyeleri şehit mezarları tek tek gezerek karanfil bıraktı. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Vali Azizoğlu, şehitlik onur defterini imzaladı.
Kars Kapı Şehitliği’nde düzenlenen törene Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Bölge Adliyeler Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, askeri erkân, şehit aileler, gazileri ve öğrenciler katıldı.
Karskapı şehitliğinde düzenlenen törenin ardından Vali Azizoğlu ve beraberindekiler, Asri mezarlıkta bulunan polis şehitliği ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen polis memuru Murat Ellik’in kabrini ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

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18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı
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18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı
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18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı
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18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı
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18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı
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18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı
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18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı
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