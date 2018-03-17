MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Vatan uğruna ölmeyi emreden liderin öncülüğünde, ölüme başı dik, vakurla yürüyen yiğitlerin destanı, içimizdeki imanın damgasıdır Çanakkale." ifadesini kullandı.

Usta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin, akıl ve izanla açıklanamayacak, ilahi bir duruşla kendinden geçmek üzereyken kavranabilecek, bir çocuğun doğuşuna şahitlik eder gibi mucizelere inanılan bir gün olduğunu vurgulayarak, bugünün barutun inanç, çeliğin itaat, donanmanın cesaret ve silahın millet karşısındaki çaresizliğinin resmini oluşturduğunu anlattı.

Türk milletinin evlatlarının, ruh, inanç ve kandan vücuda getirdikleri aşılmaz son kalenin Çanakkale olduğuna işaret eden Usta, "Vatan uğruna ölmeyi emreden liderin öncülüğünde, ölüme başı dik, vakurla yürüyen yiğitlerin destanı, içimizdeki imanın damgasıdır Çanakkale.

103. yıl dönümünde olduğumuz bu ihtişamlı zaferi bilmek, anlamak ve hissetmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.