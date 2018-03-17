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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Usta: "Vatan uğruna ölmeyi emreden liderin öncülüğünde, ölüme başı dik, vakurla yürüyen yiğitlerin destanı, içimizdeki imanın damgasıdır Çanakkale"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Vatan uğruna ölmeyi emreden liderin öncülüğünde, ölüme başı dik, vakurla yürüyen yiğitlerin destanı, içimizdeki imanın damgasıdır Çanakkale." ifadesini kullandı.

Usta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin, akıl ve izanla açıklanamayacak, ilahi bir duruşla kendinden geçmek üzereyken kavranabilecek, bir çocuğun doğuşuna şahitlik eder gibi mucizelere inanılan bir gün olduğunu vurgulayarak, bugünün barutun inanç, çeliğin itaat, donanmanın cesaret ve silahın millet karşısındaki çaresizliğinin resmini oluşturduğunu anlattı.

Türk milletinin evlatlarının, ruh, inanç ve kandan vücuda getirdikleri aşılmaz son kalenin Çanakkale olduğuna işaret eden Usta, "Vatan uğruna ölmeyi emreden liderin öncülüğünde, ölüme başı dik, vakurla yürüyen yiğitlerin destanı, içimizdeki imanın damgasıdır Çanakkale.
103. yıl dönümünde olduğumuz bu ihtişamlı zaferi bilmek, anlamak ve hissetmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale Savaşları'nın, Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran birer zafer destanı olduğunu kaydeden Usta, şöyle devam etti:

"Bu destan, bir zaferden çok daha fazla anlam ifade etmektedir. Çanakkale, itibar ve iddiamızın dayanağı, muhterem şehitlerimizdir. Şurası muhakkaktır ki bu vatanı lafla almadık. Buradaki büyük, ebedi Türk şahsiyetini lafla kurmadık. Buraları, birbirinden ağır tarihi hadiseler yaşayarak bizim yaptık. Bu memlekete damgamızı, öyle eşsiz iki hayat özüyle, zekayla ve kanla bastık ki buraların artık başkalarına ait olma ihtimali kalmamıştır. Sonra, buraları yalnız almadık, muhafaza ettik. Hem de bütün dünyaya karşı. Bu da bizim kanımızın kuruyup kurumadığını, ilkin kendimize, sonra bütün cihana gösterir. Bu vatan ancak biz tarihi vazifelerimizi anlamaktan, bu vazifeye layık olmaktan çıkarsak düşmanların olabilir.
Her zerresinde bir şehidimizin nabzının attığı bu topraklardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi dost düşman herkes bilmelidir."

"Dün 57. Alay şehadete hazırdı, bugün ülkücüler hazırdır. Görev sırası, canı ten kafesinden salma sırası bizdedir. Yoklukta varlık cilvesi gösterme sırası bizdedir. Türk'ün sancağı bizim omuzlarımızdadır. Unutmayalım ki bu sancağın vebali bizden sorulacaktır" ifadelerini kullanan Usta, Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, vatan ve millet uğruna hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlere ve ecdatlarına Allah'tan rahmet diledi.

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Erhan usta MHP Grup Başkanvekili Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

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