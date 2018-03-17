MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Vatan uğruna ölmeyi emreden liderin öncülüğünde, ölüme başı dik, vakurla yürüyen yiğitlerin destanı, içimizdeki imanın damgasıdır Çanakkale." ifadesini kullandı.
Usta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin, akıl ve izanla açıklanamayacak, ilahi bir duruşla kendinden geçmek üzereyken kavranabilecek, bir çocuğun doğuşuna şahitlik eder gibi mucizelere inanılan bir gün olduğunu vurgulayarak, bugünün barutun inanç, çeliğin itaat, donanmanın cesaret ve silahın millet karşısındaki çaresizliğinin resmini oluşturduğunu anlattı.
Türk milletinin evlatlarının, ruh, inanç ve kandan vücuda getirdikleri aşılmaz son kalenin Çanakkale olduğuna işaret eden Usta, "Vatan uğruna ölmeyi emreden liderin öncülüğünde, ölüme başı dik, vakurla yürüyen yiğitlerin destanı, içimizdeki imanın damgasıdır Çanakkale.
103. yıl dönümünde olduğumuz bu ihtişamlı zaferi bilmek, anlamak ve hissetmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Çanakkale Savaşları'nın, Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran birer zafer destanı olduğunu kaydeden Usta, şöyle devam etti:
"Bu destan, bir zaferden çok daha fazla anlam ifade etmektedir. Çanakkale, itibar ve iddiamızın dayanağı, muhterem şehitlerimizdir. Şurası muhakkaktır ki bu vatanı lafla almadık. Buradaki büyük, ebedi Türk şahsiyetini lafla kurmadık. Buraları, birbirinden ağır tarihi hadiseler yaşayarak bizim yaptık. Bu memlekete damgamızı, öyle eşsiz iki hayat özüyle, zekayla ve kanla bastık ki buraların artık başkalarına ait olma ihtimali kalmamıştır. Sonra, buraları yalnız almadık, muhafaza ettik. Hem de bütün dünyaya karşı. Bu da bizim kanımızın kuruyup kurumadığını, ilkin kendimize, sonra bütün cihana gösterir. Bu vatan ancak biz tarihi vazifelerimizi anlamaktan, bu vazifeye layık olmaktan çıkarsak düşmanların olabilir.
Her zerresinde bir şehidimizin nabzının attığı bu topraklardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi dost düşman herkes bilmelidir."
"Dün 57. Alay şehadete hazırdı, bugün ülkücüler hazırdır. Görev sırası, canı ten kafesinden salma sırası bizdedir. Yoklukta varlık cilvesi gösterme sırası bizdedir. Türk'ün sancağı bizim omuzlarımızdadır. Unutmayalım ki bu sancağın vebali bizden sorulacaktır" ifadelerini kullanan Usta, Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, vatan ve millet uğruna hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlere ve ecdatlarına Allah'tan rahmet diledi.
Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor
Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Yılın en iyileri açıklandı! İşte kazanan
Okuyucu Yorumları 0 yorum