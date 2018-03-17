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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: - "Bizim her zaman milli birlik ve beraberliğimizi koruyup, barış, kardeşlik ve Çanakkale ruh ve şuuru ile birbirimize sarılmamız gerektiğini unutmamalıyız"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bizim her zaman milli birlik ve beraberliğimizi koruyup, barış, kardeşlik ve Çanakkale ruh ve şuuru ile birbirimize sarılmamız gerektiğini unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli tarihin dönüm noktalarından birinin 103 yıl önce Çanakkale'de kazanılan deniz zaferi olduğunu belirtti.

Türk ordusunun, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer" diye tarif ettiği Çanakkale Savaşı'nda büyük bir zafer kazandığını ifade eden Kahraman, zaferin 103'üncü senesini coşku ve gururla kutladıklarını kaydetti.

Kahraman, tarih sahnesinden silinme tehdidiyle karşı karşıya kalan Türk milletinin, Çanakkale'de kazanılan deniz zaferiyle tarih sahnesine yeniden döndüğünü ve dünya tarihinin seyrini değiştirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Düvel-i muazzama denilen dönemin emperyalist devletleri, en güçlü silahlarıyla boğaza yığılıp, topyekun saldırıya geçmişlerdir. On binlerce şehit ve gazimizin bayrağımıza rengini veren kanları sayesinde, Anadolu ebedi vatanımız olarak kalmıştır. Merhum Mehmet Akif, Çanakkale Savaşı'nı bu sebeple 'Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?' diye tarif etmiştir."

Kahraman, "Eğer 1915 yılında ihtilaf devletlerinin donanması Çanakkale Boğazı'nı geçseydi belki bugün dünyanın siyasi coğrafyası tamamen değişmiş ve aziz milletimiz de tarihin nesnesi durumuna düşmüş olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, şunları kaydetti:

"Bizim her zaman milli birlik ve beraberliğimizi koruyup, barış, kardeşlik ve Çanakkale ruh ve şuuru ile birbirimize sarılmamız gerektiğini unutmamalıyız. Anadolu'nun, ebedi vatanımız olarak kalmasını istiyorsak, milli duygularımız ve yüklendiğimiz sorumluluğun gereğini yerine getirerek kahraman ordumuzun Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de yaptığı gibi milletimizi ve devletimizi hedef alan tehditleri ortadan kaldırıp, aziz milletimizin güven ve huzurunu temin ederek, vatanımızı mamur hale ulaştırmak zorundayız. Bu şerefli gün vesilesiyle Seyit Onbaşılar başta olmak üzere gösterdikleri kahramanlıklarla Çanakkale Deniz Zaferi'ni milletimize hediye eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

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18 Mart Şehitleri Anma Günü Çanakkale Deniz Zaferi TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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