18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sarıyer İlçe Temsilciliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili etkinlik gerçekleştirdi.
TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, İBB Yeniköy Bağlar Mevkii Kültür Merkezinde düzenlenen programda, İBB Mehteran Takımı İstiklal Marşı'nı söyledi. Ardından lise öğrencisi Enes Gümüş, Kur'an-ı Kerim okudu.
Gecede Çanakkale ile ilgili sinevizyon izlendi, lise öğrencisi Nazlı Aksu ise şiir okudu.
Lise ve ortaokullu TÜGVA öğrencilerinin hazırladığı "Çanakkale'den Afrin'e" adlı piyes de etkinlikte sahnelenirken, başarılı okul müdürlerine plaket sunuldu.
Programa, Sarıyer TÜGVA İlçe Temsilcisi İlyas Tanrıverdi, İlçe Teşkilat Koordinatörü Caner Murat Ballı, Sarıyer Yeşilay Şube Başkanı Salih Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
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