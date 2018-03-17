HABER

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:46 | Son Güncelleme

TÜGVA, Sarıyer İlçe Temsilciliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili program düzenledi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sarıyer İlçe Temsilciliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili etkinlik gerçekleştirdi.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, İBB Yeniköy Bağlar Mevkii Kültür Merkezinde düzenlenen programda, İBB Mehteran Takımı İstiklal Marşı'nı söyledi. Ardından lise öğrencisi Enes Gümüş, Kur'an-ı Kerim okudu.

Gecede Çanakkale ile ilgili sinevizyon izlendi, lise öğrencisi Nazlı Aksu ise şiir okudu.

Lise ve ortaokullu TÜGVA öğrencilerinin hazırladığı "Çanakkale'den Afrin'e" adlı piyes de etkinlikte sahnelenirken, başarılı okul müdürlerine plaket sunuldu.

Programa, Sarıyer TÜGVA İlçe Temsilcisi İlyas Tanrıverdi, İlçe Teşkilat Koordinatörü Caner Murat Ballı, Sarıyer Yeşilay Şube Başkanı Salih Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!Çiftlik Bank'ın sahibinin iadesi istenecek!
Siyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlarSiyah önlük beyaz yakayla okuma yazma kursuna gidiyorlar
YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
18 Mart Çanakkale Zaferi TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

İBB Başkanı'ndan metro sözleri: Önceliğimiz daha fazla oy aldığımız yerler

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

Teröristler Afrin'de bozguna uğradı

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.