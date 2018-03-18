İSTANBUL (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt Belediyesi tarafından belgesel hazırlandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Çanakkale'nin sarsılmaz geçilmez bir kara parçasından öte bir insanların içine yerleşmiş bir ruh olduğunu belirterek, Çanakkale Zaferi'nin anısına hazırlanan belgeselde kendisinin de Çanakkale türküsünü ve şiirini okuduğunu söyledi.

Alatepe, "Şehitlere ithafen kısa bir belgesel hazırlandı. Orjinal görüntüler üzerine, Çanakkale türküsünü ve Mehmet Akif Ersoy'un 'Gitme Ey Yolcu' şiirini okudum. Kesinlikle iddialı değiliz. 'Çanakkale varsa biz varız' demek istedik. İnsanlar türkü dinlerken, arkadan o günler Çanakkale Savaşı'nı yaşayanlar, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahramanlarımızın görüntülerinin olduğu kısa bir albüm izlemiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Şehit torunu olduğunu ifade eden Alatepe, "Dedemden başlayarak bütün şehitlerimizi anma anlamında, Çanakkale türküsünü söylemek ve şiiri okumak istedim. Bu topraklara kolay sahip olunmadı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.