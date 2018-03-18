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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazan altın madalya, bayrağa takılarak göndere çekildi

ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Çanakkale'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkan Vekili Adnan Güler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bu sırada "TCG Salihreis" korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla Çanakkale'ye verilen ve üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazan altın madalya, 18 Mart Stadyumu yerine bu yıl ilk kez Cumhuriyet Meydanı'nda Bakan Canikli, Vali Tavlı, Boğaz Komutanı Algül ve Güler tarafından bayrağa takılarak göndere çekildi.

Törene, ayrıca AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Yeni Zelanda Maslahatgüzarı Richard Mann, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Tuğgeneral Chris Parsons, Avustralya Savunma Bakanlığı üst düzey askeri temsilcisi ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümamiral Michael Noonan, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Andrew Fidge, Avustralya Hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, İngiltere hükümeti adına Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.

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