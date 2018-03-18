18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, dünyaya "Çanakkale Geçilmez" diyen kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Türk tarihinde bir kahramanlık destanı olan, Kurtuluş Savaşımızın ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'ni ve 'bir devrin battığı yerde' ebediyete intikal eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bu büyük zafere imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımız ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.