ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Çanakkale, en acı ve imkansızlıklarla dolu yıllarda kurtuluş ümidimizin meşalesi olan ve yolumuzu aydınlatan Çanakkale Zaferi'nin, maddi gücün karşısında manevi güçle verilen mücadelenin dünya savaş tarihine geçen kutlu bir destanıdır." dedi.
Tavlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla 18 Mart Stadı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türk ve dünya tarihi bakımından çok önemli bir destan olduğunu söyledi.
Çanakkale destanının, tek başına bugünkü tarih, vatan sevgisi, milli şuur ve milli beraberlik için gerekli ilgiyi ve hassasiyeti kazanacak kadar büyük olduğunu vurgulayan Tavlı, şöyle konuştu:
''Çanakkale Zaferi dünya tarihinin kaderini değiştiren emperyalistlere ilk tokatın atıldığı en önemli savaştır. Çanakkale destanı, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını Allah yolunda feda eden şehitlerin destanıdır. Bu zaferde Anadolu'nun dört bir yanından koşan Mehmetler aynı isimde, aynı duada buluşmak için gelmiş ve aynı yerde, aynı şerefte, aynı mekanda, aynı ruhta buluşarak, canlarını vererek, şehitlik mertebesine ulaşarak Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tarihe kazımışlardır. Bu topraklar Çanakkale Savaşı'nda verdiği mücadeleyle asla esaret kabul etmeyeceğini yedi düvele nasıl gösterdiyse 15 Temmuz gecesi de aynı milli ruhla, namlulara göğsünü dayayarak, tankların önüne yatarak, bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Hain darbe girişimine direnen ruh, Çanakkale ruhudur, Kurtuluş Savaşı ruhudur. Bu ruh milli ve yıkılmaz bir ruhtur.''
Tavlı, "Tarihimizin en şanlı ve en kanlı sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl önümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu kutlu yürüyüşte Cenab-ı Allah, devletimizin, milletimizin, başkomutanımızın ve şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
- "Kurtuluş Savaşı ruhunun temellerini atmıştır"
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül de Çanakkale'nin, Türk askerinin "Çanakkale geçilmez" diyerek sarsılmadan ölüme, toprakla ve denizle bir olmaya koştuğu yer olduğunu anlattı.
Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihinin şan ve şeref dolu sayfalarında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Algül, şunları kaydetti:
"Arkası vatan diyerek savaşan ataları gibi ölüme koşan Türk milletinin kahraman evlatlarının elde ettiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutluyoruz. Çanakkale Savaşı, vatanını işgal etmeye, hakimiyetini elinden almaya çalışanlara karşı Türk milletinin idaresini en güzel şekilde göstermiş Anafartalar Kahramanı Yarbay Mustafa Kemal'in Çanakkale'den doğuşuna tanıklık etmiş ve Kurtuluş Savaşı ruhunun temellerini atmıştır. Bu savaş, azmin kahramanlığının, inancın ve dehanın Türk milletinin bileğinde, yüreğinde ve zekasında destanlaştığı bir zaferdir.''
Tuğamiral Algül, bugün, yurt içinde ve yurt dışında mücadeleye devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri mensuplarına muvaffakiyetler dilediğini sözlerine ekledi.
- Törenden notlar
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yeni Zelanda Maslahatgüzarı Richard Mann, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Tuğgeneral Chris Parsons, Avustralya Savunma Bakanlığı üst düzey askeri temsilcisi ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümamiral Michael Noonan, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Andrew Fidge, Avustralya Hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, İngiltere hükümeti adına Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bazı siyasi partilerin ve ülkelerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından tören öncesi kısa bir konser verildi.
Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun takip ettiği törene, vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde stadı doldurarak ilgi gösterdi.
Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri altında stada giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, saha ortasında kurulan platformdan hitap etti. Stadı dolduranlar konuşması sırasında Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türk bayrakları taşıyan öğrencilerin oluşturduğu koridordan yürüyerek protokoldeki yerine geçti. Erdoğan, bu sırada bazı öğrencilerle yakından ilgilendi.
Törenin sonunda, sanatçı Yücel Arzen yönetimindeki "Birileri var" isimli tiyatro gösterisi sunuldu.
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