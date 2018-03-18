ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "Çanakkale, en acı ve imkansızlıklarla dolu yıllarda kurtuluş ümidimizin meşalesi olan ve yolumuzu aydınlatan Çanakkale Zaferi'nin, maddi gücün karşısında manevi güçle verilen mücadelenin dünya savaş tarihine geçen kutlu bir destanıdır." dedi.

Tavlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla 18 Mart Stadı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türk ve dünya tarihi bakımından çok önemli bir destan olduğunu söyledi.

Çanakkale destanının, tek başına bugünkü tarih, vatan sevgisi, milli şuur ve milli beraberlik için gerekli ilgiyi ve hassasiyeti kazanacak kadar büyük olduğunu vurgulayan Tavlı, şöyle konuştu:

''Çanakkale Zaferi dünya tarihinin kaderini değiştiren emperyalistlere ilk tokatın atıldığı en önemli savaştır. Çanakkale destanı, vatanı, bayrağı, milleti, dini ve devleti için canını Allah yolunda feda eden şehitlerin destanıdır. Bu zaferde Anadolu'nun dört bir yanından koşan Mehmetler aynı isimde, aynı duada buluşmak için gelmiş ve aynı yerde, aynı şerefte, aynı mekanda, aynı ruhta buluşarak, canlarını vererek, şehitlik mertebesine ulaşarak Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tarihe kazımışlardır. Bu topraklar Çanakkale Savaşı'nda verdiği mücadeleyle asla esaret kabul etmeyeceğini yedi düvele nasıl gösterdiyse 15 Temmuz gecesi de aynı milli ruhla, namlulara göğsünü dayayarak, tankların önüne yatarak, bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Hain darbe girişimine direnen ruh, Çanakkale ruhudur, Kurtuluş Savaşı ruhudur. Bu ruh milli ve yıkılmaz bir ruhtur.''