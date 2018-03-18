İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı'nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, vatan uğruna şehit olan tüm askerleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Erdem, Çanakkale'de millet olarak bir tarih yazdıklarını belirterek, "18 Mart'ı unutmadık, unutmayacağız. Çanakkale Deniz Zaferi, dünya tarihinde de yer alırken bizim tarihimizde de altın sayfalardan birisi. Mehmetçiğimiz, memleket için gözlerini hiç kırpmadan canlarını feda ederken, arkada bıraktıklarını da düşünmüyorlar. Önce vatan, önce bayrak, önce istiklal diyerek dini mukaddesatı adına canlarını feda ediyorlar. Ne mutlu onlara." dedi.

Çanakkale ruhunu millet olarak yaşadıklarını anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Milli tarihimizi sayfa sayfa okuyup çocuklarımıza aktarmalıyız. Tarih parayla satılmaz. Tarih şehit kanlarıyla yazılmıştır. Onun için bu tarihe hizmeti bir vatan borcu olarak görüyoruz. Çanakkale'de can veren Mehmetçikler vatansız, devletsiz ve bayraksız olunmayacağına inanıyorlardı. İstiklal Harbi'nin her safhasında o askerler canlarını feda etmemiş olsalardı şu anda İstanbul'da bizler var mı olacaktık, var olsak bile esir mi olacaktık, yoksa bir başka devletin tahakkümünde mi yaşayacaktık?