"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra onların yanında tıpkı bugün olduğu gibi omuz omuza mücadele eden ninelerimizin, annelerimizin, babalarımızın ve tüm milletimizin topyekun vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, askeri taktik ve dehanın zaferidir."

Türk askerinin Çanakkale'ye savaşmak için değil adeta ölmek için gittiğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, vatan uğruna gözünü kırmadan canlarını feda eden aziz şehitleri minnet ve şükranla anmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şırnak, Siirt, Bingöl ve Batman'da tören yapıldı.

Saygı duruşu ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Mustafa Yaman şeref defterini imzaladı ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Mardin Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin, Şehitlik Anıtı'na çelenk koydu.

Törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları, gaziler ile öğrenciler de katıldı.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla tarafından ödülleri verildi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezindeki törende Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can konuşma yaptı.

Atatürk Kültür Merkezinde devam eden programda Vali Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İlJandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, resim sergisini gezdi.

Daha sonra öğretmenler, öğrenciler ve askerler günün anlam ve önemini anlatan yazı ve şiirler okudu, Hacı Suphiye Bölünmez Ortaokulu öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi, türküler seslendirildi.

- Siirt

Siirt'teki ilk tören Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde Şehitler Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Fuat Atik yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin uğruna çok ağır bedel ödenerek yüz binlerce şehit ve gazinin kanıyla kazanılmış bir destan olduğunu söyledi.

Türk milletinin bu destanı tarihe altın harflerle yazdığını belirten Atik, "Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale Zaferi, kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık abidesidir." dedi.