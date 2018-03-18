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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul Müftülüğü'nce Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde mevlit programı tertip edildi - Müftü Yılmaz: - "Bundan 103 yıl önce Çanakkale'de destan yazan ecdadın, o kahraman Mehmetlerin torunları bugün Afrin'de destan yazdı. Büyük bir tevafukla 18 Mart Çanakkale gününde Afrin fütuhatı gerçekleşti. Hayırlı mübarek olsun"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü'nce 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'ndeki gerçekleşen programda, şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.

Programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, bundan 103 yıl önce ecdadın, kahraman Mehmetlerin Çanakkale'de büyük bir destan yazdığını belirterek, "O kahraman Mehmetlerin torunları bugün Afrin'de destan yazdı. Büyük bir tevafukla 18 Mart Çanakkale gününde Afrin fütuhatı gerçekleşti. Hayırlı mübarek olsun." dedi.

İslam tarihinde Bedir Savaşı'nın çok önemli bir kilometre taşı olduğunu, bunun ardından da ikinci olarak Malazgirt zaferinin geldiğinin altını çizen Yılmaz, "Belki de üçüncüsü Çanakkale'dir. Bedir çok önemli ve anlamlıydı. Malazgirt ise Anadolu kapılarını açan bir kilometre taşıydı. Üçüncü önemli zaferimiz Çanakkale'dir. Çünkü Çanakkale, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda ve Avrupa'daki mevcudiyetini hazmedemeyen ve 'Bunlar da nereden çıktı da buraya geldiler.' diyerek Müslümanları geri göndermek isteyenlerin, yüz binlerce savaşı Çanakkale'ye yığdıkları bir savaştır. Avrupalı, Çanakkale'de Osmanlı'yı yenerek amacına ulaşmak istedi. Ancak kahraman ordumuz muzaffer oldu." diye konuştu.

Yılmaz, Çanakkale'nin sadece Çanakkale'den ibaret olmadığını dile getirerek, "Çanakkale; aynı zamanda Yemen, Diyarbakır, Konya, Bosna, Kudüs, Trablusgarp, Mekke ve Medine'dir. İslam coğrafyasının değişik noktalarından gelenler canlarıyla kanlarıyla bu vatanı korumuş ve işgalcilere geçit vermemişlerdir. Çanakkale'ye gidenler, Müslüman coğrafyasından gelenlerin isimlerinin oralarda yazılı olduğunu görürler." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Müftü Yılmaz'ın şehitler için dua ettiği ve ilahilerin okunduğu programa, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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