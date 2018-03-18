İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü'nce 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'ndeki gerçekleşen programda, şehitler için mevlit okundu, dualar edildi.
Programda konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, bundan 103 yıl önce ecdadın, kahraman Mehmetlerin Çanakkale'de büyük bir destan yazdığını belirterek, "O kahraman Mehmetlerin torunları bugün Afrin'de destan yazdı. Büyük bir tevafukla 18 Mart Çanakkale gününde Afrin fütuhatı gerçekleşti. Hayırlı mübarek olsun." dedi.
İslam tarihinde Bedir Savaşı'nın çok önemli bir kilometre taşı olduğunu, bunun ardından da ikinci olarak Malazgirt zaferinin geldiğinin altını çizen Yılmaz, "Belki de üçüncüsü Çanakkale'dir. Bedir çok önemli ve anlamlıydı. Malazgirt ise Anadolu kapılarını açan bir kilometre taşıydı. Üçüncü önemli zaferimiz Çanakkale'dir. Çünkü Çanakkale, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda ve Avrupa'daki mevcudiyetini hazmedemeyen ve 'Bunlar da nereden çıktı da buraya geldiler.' diyerek Müslümanları geri göndermek isteyenlerin, yüz binlerce savaşı Çanakkale'ye yığdıkları bir savaştır. Avrupalı, Çanakkale'de Osmanlı'yı yenerek amacına ulaşmak istedi. Ancak kahraman ordumuz muzaffer oldu." diye konuştu.
Yılmaz, Çanakkale'nin sadece Çanakkale'den ibaret olmadığını dile getirerek, "Çanakkale; aynı zamanda Yemen, Diyarbakır, Konya, Bosna, Kudüs, Trablusgarp, Mekke ve Medine'dir. İslam coğrafyasının değişik noktalarından gelenler canlarıyla kanlarıyla bu vatanı korumuş ve işgalcilere geçit vermemişlerdir. Çanakkale'ye gidenler, Müslüman coğrafyasından gelenlerin isimlerinin oralarda yazılı olduğunu görürler." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Müftü Yılmaz'ın şehitler için dua ettiği ve ilahilerin okunduğu programa, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı
Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum