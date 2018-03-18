DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "18 Mart'ın anlamı içerisinde bu kahraman milletin ordusunun Afrin'de de terör örgütünü yok ettiğini görüyoruz." dedi.

Vali Güzeloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla şehit ve gazi yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

Şehit ailelerinin en büyük sorumlulukları ve mesuliyetleri olduğunu belirten Güzeloğlu, bu topraklarda şehitlerin fedakarlığının asla unutulmayacağını söyledi.

"Bakın Şehitler Tepesi boş değil diyoruz. 18 Mart'ın anlamı içerisinde bu kahraman milletin ordusunun Afrin'de de terör örgütünü yok ettiğini görüyoruz" diyen Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Rabbimize hamdolsun bu kararlılıkla, içte ve dışta bu milletin bekasına, varlığına, sahip olduğu değerlerine, bayrağına, ezanına, Kuran'ına ve imanına kim kastedecekse, bu milletin karşısında yok olup gidecek. Diyarbakır imanın, İslam’ın ve Kuran'ın birlik ve beraberliğin bu kadim şehrine her ülkenin şehri gibi dimdik ayakta bu imanı bugün temsil edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü ziyaretine değinen Güzeloğlu, "Geldiğinde yüz binler Diyarbakır'da bu imanla Cumhurbaşkanı ile buluştu. Diyarbakır'a farklı anlam yükleyenler, Diyarbakır'ı kendince yorumlayanlara karşı en büyük cevabı hamd olsun Diyarbakır'ın güzel insanları dimdik ayakta sizler dahil gösterdi." ifadelerini kullandı.