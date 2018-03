18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

Mehmetçik'in Afrin'de kahramanlık gösterdiğini vurgulayan Bilgiç, "Mehmetçik'imizi erinden komutanına kadar minnetle anıyoruz. Türk milleti her türlü yokluğa, zorluğa, imkansızlığa rağmen söz konusu vatan olunca hiçbir şeyin engel olamadığını gösterdiği günler bu günler. Daha çok çalışmak, daha doğru yaşamak ve birbirimizi sevmek ve saymanın çok önemli olduğunu da bu vesileyle hatırlamış olmamız gerekiyor." dedi.

Resmi bir tören dışında İstiklal Marşı çalındığında günlük yaşantısına devam eden insanların nasıl davranacağını görmek istediklerini ifade eden Memiş, "Vatandaşlarımıza ve pazar esnafına teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin böyle vatandaşları olduğu sürece bu vatan bölünmez." dedi.

Pazar esnafından Yunus Oruç da pazarda elma satarken İstiklal Marşı'nı duyduğunu belirtti. Alışverişi bırakarak saygı duruşuna geçtiğini ve İstiklal Marşı'nı okuduklarını anlatan Oruç, "Şükürler olsun memleketimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu bir kez daha gördük. İstiklal Marşı başlar başlamaz herkes olduğu yerde durarak İstiklal Marşı'nı okudu." diye konuştu.

Esnaf Muhammet Yalçın da İstiklal Marşı'nın sadece okullarda değil her yerde okunması gerektiğini, bu vatan için her zaman can vermeye hazır olduklarını kaydetti.