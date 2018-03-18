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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 17:04 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 200 motosiklet sürücüsü, Çanakkale Zaferi'ni anma etkinliği kapsamında kent merkezinde tur attı - Karabük'te de Dernekler Platformu tarafından kortej düzenlendi

KOCAELİ/KARABÜK (AA) - Kocaeli ve Karabük'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) Derneği ve bazı kulüplerden yaklaşık 200 motosikletli, Perşembe Pazarı alanında bir araya geldi.

KOMOTO Derneği Başkanı Yılmaz Tayden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart dolayısıyla motosiklet tutkunları olarak, anlamlı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Şehitlere saygılarını göstermek istediklerini ifade eden Tayden, Çanakkale Zaferi'yle Türk askerlerinin dünyaya önemli ve anlamlı bir mesaj verdiğini kaydetti.

Tayden, motosiklet sürücüleri olarak şehitlerin arkasında olduklarını dile getirerek, "Bu anlamlı günü her zaman yad ediyoruz. Katılım yüksek, 200 motosiklet sürücüsüyle bu anlamlı etkinliği yapacağız. Kent merkezinde tur atacağız. Çanakkale Zaferi gibi günlerin saygıyla yad edilmesi ve bu özel günlerin gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Geçmişimize sahip çıkıyoruz. Vatanımız, şehitlerimizin kanıyla yoğruldu, bu vatan kolay kazanılmadı. Yapacağımız etkinlikle bu mesajları vermeyi amaçlıyoruz. Türk milletinin manevi dünyasında şehitlerimizin yeri farklıdır." dedi

Konuşmanın ardından motosikletlerine Türk bayrakları asan sürücüler, kent merkezinde tur attı.

- Karabük'te kortej

Karabük'te ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kortej düzenlendi.

Yenişehir Atatürk Anıtı önünde toplanan Dernekler Platformu üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar Belediye Bandosu eşliğinde yürüdü.

Özel arazi araçlarının da eşlik ettiği kortejde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Daha sonra Kent Meydanı'nda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Duaların edildiği etkinliğe, kentte faaliyet gösteren dernek yöneticileri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Çanakkale Zaferi Karabük Kocaeli kortej Motosiklet Sürücüleri

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