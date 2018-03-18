İŞKODRA (AA) - Arnavutluk'un kuzeybatısındaki İşkodra şehrinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde, İşkodra Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen programa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Program kapsamında İşkodra müdafisi Hasan Rıza Paşa'nın anıtına çelenk bırakıldı.

Büyükelçi Yörük, İşkodra YEE'de devam eden programda yaptığı konuşmada, mazisi kahramanlık ve fedakarlık destanlarıyla dolu Türk milletinin vatan toprakları uğruna şehit verdiği evlatlarını bu çok özel gün ve yerde anmak ve minnet duygularını ifade etmekten büyük gurur ve memnuniyet duyduğunu söyledi.

Vatanı, milleti ve kutsal değerleri için şehit düşenlerin ölmediklerini, onların en yüksek mertebede yer aldıklarını dile getiren Yörük, şöyle devam etti:

"1877-1878 savaşlarında, Balkan harplerinde, Çanakkale savaşlarında şehit düşen Debreli Murtaza’nın, Delvinalı Rasim’in, Tepedelenli Necip’in, Elbasanlı Musa’nın, İşkodralı Mustafa’nın, Yanyalı Ali Şevki’nin, Tiranlı Mahmud’un, Göriceli Hüseyin’in ve İşkodra’yı bağrına basan ve İşkodralıların kalbine defnedilen Hasan Rıza Paşa’nın ve ismini zikredemediğim tüm kahraman şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.