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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

TÜMSİAD Eskişehir Şubesi, Beşir Derneği Eskişehir Şubesi ve Semerkand Vakfı tarafından 20 bin kişiye hoşaf ve ekmekten oluşan "Çanakkale kumanyası" dağıtıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesi, Beşir Derneği Eskişehir Şubesi ve Semerkand Vakfı iş birliğiyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla 20 bin kişiye hoşaf ve ekmekten oluşan "Çanakkale kumanyası" dağıtıldı.

Dernek üyeleri, Arifiye Mahallesi İki Eylül ve Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki alışveriş merkezleri önünde stant kurdu. Burada vatandaşlara hoşaf ve ekmek ikram edildi.

TÜMSİAD Eskişehir Şubesi Başkanı Ali Engiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale zaferinde kahraman askerlerin bir öğün yedikleri yemekleri hatırlamak ve sofralarına misafir olmak için 20 bin kişiye hoşaf ve ekmek dağıtıldığını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 103 yıl geçtiğini ancak ecdadın "Çanakkale geçilmez" deyip vatan uğruna canını hiçe sayarak verdiği mücadele, yazdığı destan ve ortaya koyduğu ruhun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Engiz, şöyle konuştu:

"Biz de bu ruhu unutturmamak için 'Şehitlerimizin sofrasına misafir oluyoruz' diyerek tüm Türkiye'de bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Çanakkale ruhunu hem kendi gönlümüzde hem de yeni nesillerin nezdinde yeniden hatırlatıyoruz. Bugünkü devletimizi özgürlüğümüzü şehitlerimizin akıttığı kanlara borçluyuz. Çünkü inanıyoruz ki o yeniden hissedilir yeniden ihya edilir yeniden dirilirse her şey tarihte olduğu gibi bugün de yerli yerini bulur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik gücüyle dostluklar pekişir mazlumlar kurtulur. Vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Beşir Derneği Eskişehir TÜMSİAD

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