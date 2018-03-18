Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, buradan ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Şehitler Anıtı önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Osman Aydın tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Programa, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş katıldı.