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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 19:30 | Son Güncelleme

Çanakkale kahramanı "Koca Seyit" lakaplı Seyit Çubuk, memleketi Havran'daki kabri başında anıldı

BALIKESİR (AA) - Çanakkale Savaşı kahramanı Koca Seyit lakaplı Seyit Çubuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinin Kocaseyit Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.

Havran Merkez Camisinde sabah namazına müteakip şehitler için dua edilmesiyle başlayan anma etkinlikleri, Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Daha sonra çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katılımıyla Koca Seyit'in kabrine karanfil bırakıldı ve dua edildi.

Törenlere Kaymakam Şeref Aydın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve İlçe Belediye Başkanı Emin Ersoy da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
anma Balıkesir Çanakkale Havran Kocaseyit

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