PRİŞTİNE/MADRİD (AA) - Kosova ve İspanya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasıyla başladı.
Programa Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra Şinik, KDTP Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Sinan Cem Barım, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, YEE Priştine Müdürü Mehmet Ülker ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran'ın yanı sıra ülkedeki farklı kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda akademisyen, şair, yazar ve öğrenci katıldı.
Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferini "Türk milletinin sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfası" olarak nitelendirerek, "Çanakkale zaferi hem dünya savaş tarihinde hem Türk tarihinde eşsiz bir yere sahip bir dönüm noktasıdır." dedi.
Kosovalıların cumhuriyetin kurulmasına giden yolda Çanakkale Zaferi'ndeki katkılarının asla unutulmayacağının altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:
"Tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmış Çanakkale mücadelesi, Anadolu’daki kardeşlerine omuz vermek üzere yola çıkan ve Çanakkale’de yiğitçe çarpışıp kanlarını döken yüzlerce Kosovalı kardeşimizin aziz hatırasını da taşıyor. Balkanların Osmanlı’dan ayrıldığı bir dönemde, 1915’te Kosovalı Türk, Boşnak, Goralı ve Arnavutların Anadolu’daki kardeşlerine destek vermek üzere Çanakkale savaşlarına katılarak şehit ve gazi olmaları Kosova ve Türk halkları arasındaki dostluğun tarihteki bir tezahürüdür.".
Milletvekili Şinik de "Türk milletinin ve tarihinin en önemli günlerinden olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, inanmışlığın, her kare vatan toprağının kutsal olduğu inancının bir timsalidir." diye konuştu.
"Türk sadece bir milletin adı değil, bir yaşayış biçiminin, bir kültürün adıdır." diyen Şinik, "Prizren’den, Priştine’den, Üsküp’ten, Saraybosna’dan, Kırcaali’den, Şam’dan, Rakka’dan, Kerkük’ten gözünü kırpmadan sevdiklerini geride bırakıp vatan savunmasında iman dolu göğüslerini siper eden Türk, Arnavut, Boşnak, Arap, Türkmen, Çerkezi bünyesinde barındıran bir medeniyetin adıdır Türk." değerlendirmesinde bulundu.
Programda Türk, Arnavut ve Boşnak yazarlar tarafından Çanakkale ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri şiir ve yazılar okundu.
- İspanya
Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği rezidansında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolaysıyla tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan törende, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Azerbaycan’nın Madrid Büyükelçisi Anar Maharramov ve Madrid Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay Özgür Bükülmez konuşma yaptı.
Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra, en son Afrin'de teröristlere karşı yapılan operasyonda vatan için canlarını verenler dahil tüm şehitler minnetle anıldı.
Ayrıca 1978'de dönemin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'in eşi Necla Kuneralp ile eşinin ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu'nun Madrid'de şehit edildiği hatırlatılarak, aynı terör örgütleri tarafından katledilen Dışişleri Bakanlığının tüm mensupları da saygıyla yad edildi.
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