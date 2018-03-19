WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Vatanımızın savunulması uğruna canlarını tereddüt etmeden veren şehitlerimizin fedakarlıklarına duyduğumuz minnettarlığı kelimelere dökmek mümkün olmasa da bizlere miras bıraktıkları emanetlerini layıkıyla korumanın ve yüceltmenin asli sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Kılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, "Yaşamını ülkemizin istikbali uğruna feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyor, aziz hatıraları önünde eğiliyoruz." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Vatanımızın savunulması uğruna canlarını tereddüt etmeden veren şehitlerimizin fedakarlıklarına duyduğumuz minnettarlığı kelimelere dökmek mümkün olmasa da bizlere miras bıraktıkları emanetlerini layıkıyla korumanın ve yüceltmenin asli sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz."

Zeytin Dalı Harekatına da değinen Kılıç, "Tarih boyunca destanlar yazan ordumuz bugün de Zeytin Dalı operasyonuyla bayrağımız ve vatanımız uğruna hain terör örgütlerine karşı yeni bir destana imza atarken, bu kutlu ülkü yolunda şehit olan askerlerimize ve silahlı kuvvetler mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.