HABER

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 01:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Kılıç: - "Vatanımızın savunulması uğruna canlarını tereddüt etmeden veren şehitlerimizin fedakarlıklarına duyduğumuz minnettarlığı kelimelere dökmek mümkün olmasa da bizlere miras bıraktıkları emanetlerini layıkıyla korumanın ve yüceltmenin asli sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz"

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Vatanımızın savunulması uğruna canlarını tereddüt etmeden veren şehitlerimizin fedakarlıklarına duyduğumuz minnettarlığı kelimelere dökmek mümkün olmasa da bizlere miras bıraktıkları emanetlerini layıkıyla korumanın ve yüceltmenin asli sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Kılıç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, "Yaşamını ülkemizin istikbali uğruna feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyor, aziz hatıraları önünde eğiliyoruz." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Vatanımızın savunulması uğruna canlarını tereddüt etmeden veren şehitlerimizin fedakarlıklarına duyduğumuz minnettarlığı kelimelere dökmek mümkün olmasa da bizlere miras bıraktıkları emanetlerini layıkıyla korumanın ve yüceltmenin asli sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz."

Zeytin Dalı Harekatına da değinen Kılıç, "Tarih boyunca destanlar yazan ordumuz bugün de Zeytin Dalı operasyonuyla bayrağımız ve vatanımız uğruna hain terör örgütlerine karşı yeni bir destana imza atarken, bu kutlu ülkü yolunda şehit olan askerlerimize ve silahlı kuvvetler mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladıÇavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladı
Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!
Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.