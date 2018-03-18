18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yılı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi yine başka bir 2 bin kilometrekarede Afrin bölgesinde bizim evlatlarımız sadece bir kahramanlık destanının altına imza atmıyorlar, bir insanlık destanının da altına imza atıyorlar. Bu merhamet, ahlak ve iyilik medeniyetinin nasıl olduğunu bütün dünyaya gösteriyorlar." dedi.
Bakan Soylu, Trabzon'daki bir otelde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla şehit aileleri için düzenlenen yemeğe katıldı.
Milletçe tarihten ve geçmişten en çok gurur duyulan günlerden birisinin yaşandığını vurgulayan Soylu, Çanakkale zaferinin kahramanlığın ve şehadetin destanlaştığı bir yer olduğunu bildirdi.
Kıbrıs, Kore ve Vietnam'da dahi şehitlerin olduğunu anımsatan Soylu, "Bir de terör örgütlerine karşı mücadele ederken bu şerefli makama nail olmuş evlatlarımız var. Cenabı Allah bütün bu vatan evlatlarına rahmetiyle mağfiretiyle muamele eylesin. Onlardan gani gani razı olsun, şefaatlerine bizleri nail eylesin." ifadesini kullandı.
Soylu, şehitler ve gaziler sayesinde bu ülkenin dimdik ayakta olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Eskiden ecdadımız yüce dinimizi, medeniyetimizi yaymak için, inançlarını başka topraklara götürmek için bir büyük mücadele içerisinde olurlardı ancak Çanakkale'de ve sonrasında bu mücadele bir varoluş mücadelesidir. Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı bir hayatta kalma mücadelesine dönmüştür. Dünyada karanlık maddeci ve doymak bilmeyen bu zihniyet bize diz çöktürmek için her türlü tezgahı ortaya koymuştur ve buna devam etmektedir. Biz bu ülkede birçok olay yaşadık, olağanüstü dönemlerden geçtik. Allah'ımıza şükürler olsun bugün şehitlerimizin ve gazilerimizin huzurunda bu memleket dimdik ayaktadır. Birliğiyle beraberliğiyle gücüyle kuvvetiyle dimdik ayaktadır."
Türkiye'nin yazdığı kahramanlık destanlarına bir yenisinin daha eklendiğini vurgulayan Soylu, "Sadece içeride yaptığımız terörle mücadele değil, dışarıda da bu milletin üzerine farklı bir elbise biçmeye çalışanlara yönelik adımlarımızı cesaretle tarihe yakışır bir şekilde attığımızı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Çanakkale destanının o müthiş direnişi, memleketin her bir evladında bulunan o kahramanlık destanını Çanakkale'de bırakmış değiliz. Bugün de aynı gururla aynı heyecanla aynı imanla aynı inanç ve teslimiyetle devam ettiriyoruz. Etrafımızı çerçevelemeye çalışanlar, bizi adım atma kabiliyetinden yoksun bırakmaya çalışanlara karşı bütün dünyanın ders alabileceği şekilde adım atıyoruz." ifadesini kullandı.
- "Bu milleti tanımıyorlar"
Bakan Soylu, Türkiye'nin mana rehberliğinde yürüdüğü ve maddeci bir toplum olmadığına işaret edilerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2 bin kilometrekarede Fırat Kalkanı bölgesinde, Cerablus'ta, Azez'de, Mare'de, Rai'de bugün huzur varsa, oradan topraklarından gönderilenler topraklarına dönmüşlerse şunu şu asil millet sizler, şehit aileleri, gazilerimiz, gazilerimizin aileleri ve bugün kahraman bu milletimiz gerçekleştirmiştir. 140 bin insan bu milletin sayesinde o 2 bin kilometrekarede topraklarına dönmüştür. Bunu madde güzergahında olan milletler anlayamaz ve anlayamacaklar da. Bunu ancak manayı bilen, anlamı bilen, her ne olursa olsun zenginleştikçe insanlığından kopmayan, medeniyetten kopmayan sizler bilirsiniz."
Şimdi yine başka bir 2 bin kilometrekarede, Afrin bölgesinde vatan evlatlarının sadece bir kahramanlık destanının altına değil, bir insanlık destanının da altına imza attığını vurgulayan Soylu, bu merhamet, ahlak ve iyilik medeniyetinin nasıl olduğunu bütün dünyaya gösterdiklerini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye ve coğrafyasını, etrafındaki ülkeleri sadece bir madde ölçümüyle değerlendirenlerin yanıldığını belirtti. Soylu, "Bu milleti tanımıyorlar. Şuradaki anneleri, evlatları, babaları, kardeşleri tanımıyorlar. Onları yıldıramayacaklarını bilmiyorlar." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, şehitlerin sadece bu memleketin şehitleri olmadığına değinerek, "Onlar İlayı Kelimetullah için şehit oldular. Onlar İlayı Kelimetullah'ın temsilcisi olan şu ay yıldızlı bayrak için şehit oldular. Onlar Ezanı Muhammedi'nin bu topraklarda hür ve özgür bir şekilde okunabilmesi, gelecek nesillerimize, gönül dünyalarına bu medeniyetin üflenmeleri için şehit oldular. Bizim onlara ve onların ailelerine karşı da sorumluluklarımız var." diye konuştu.
- "Bütün o dünyadaki ülkeler bir araya gelsin"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla dün Diyarbakır ve Mardin'de bulunduğunu anımsatan Soylu, on binlerin ay yıldızlı bayrakla milletin birliğine, bu ülkenin beraberliğine ve geleceğine yeniden ahitlerini imzaladıklarını vurguladı.
Bakan Soylu, şu görüşlere yer verdi:
"Her biri bir araya gelsin, bu ülkenin selametine ve geleceğine herhangi bir zarar verebilecek kabiliyetleri söz konusu değildir. Bütün o dünyadaki ülkeler bir araya gelsin. Bu millet doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Çanakkale'de hangi anlayışı ortaya koymuşsak, oradaki mezarlarda hangi memleketlerden geldiği teker teker yazılmışsa, 780 bin kilometrekarenin dışında bu toprakların şu anda var olan sınırlarımızın dışında Yemen'inden, Azerbaycan'ından bu ülkenin varlığı için, bu İslam coğrafyasının yıldızı olan güzel Türkiye'mizin hürriyeti ve özgürlüğü için burada şehadet şerbetini içmiş o insanlara minnet borcumuz var. Bu ülkenin geleceğini, bize bıraktıklarından çok daha iyi yere taşıma borcumuz var."
Minnettar ve müteşekkir olduklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Afrin'de kahramanlarımızın Türk bayrağını Afrin'e astıkları bu güzel günde bütün dünyanın arkalarında olmasına rağmen Türk'ün gücünü, bağımsızlık duygusunu, cesaretini, anlayışını, ahlakını, etrafımızdaki coğrafyaya kendi medeniyetimize ilmek ilmek inen bu anlayışı sizler ayakta tutuyorsunuz. Vakarınıza, sağduyunuza, sabrınıza, metanetinize ve gösterdiğiniz asalete minnettarız. Allah bizleri, bu ülkeyi yönetenleri bu aziz ve asil millete, ecdadımıza, şehitlerimize, gazilere ve onların ailelerine, bu ülke için gayret gösteren aziz milletimize mahcup etmesin. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin."
Şehit aileleriyle bir araya gelerek sohbet eden Bakan Soylu'ya, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Muhammet Balta ve Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de eşlik etti.
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