HABER

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 01:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem: - "Bu anlamlı günü Çanakkale'den Afrin'e şehit olan vatan evlatlarımızın yüreklerimizdeki acısıyla idrak ediyoruz"

TABERİYE (AA) - İlk Türk hava şehitlerinin hatıralarının yaşatıldığı İsrail'in Taberiye şehrindeki Türk Hava Şehitliği anıtı önünde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İsrail'in Taberiye şehri yakınlarındaki Türk Hava Şehitliği anıtı önünde Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Büyükelçi Kemal Ökem, Büyükelçilik çalışanları, Türk askeri yetkililer, İsrail'de yaşayan bazı Türk ve İsrail Türk Yahudileri Cemaati üyeleri katıldı.

Türk Hava Şehitliği anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükelçi Ökem, törende yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı günü Çanakkale'den Afrin'e şehit olan vatan evlatlarımızın yüreklerimizdeki acısıyla idrak ediyoruz." dedi.

Bu zorlu dönemde şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın bilhassa önem taşıdığını vurgulayan Ökem, "Dünyanın her köşesinde değerli vatanımızın menfaatlerini korumaya ve milletimizin uluslararası alanda itibarını en üst düzeyde tutmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Şehitliğin gönüllü olarak bakımını yapan ve etrafına fidanlar diken 80 yaşındaki İsrailli tarihçi Yerach Paran, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, hadisenin bu topraklarda gerçekleşen ilk uçak kazası olduğunu söyledi.

Kazanın gerçekleştiği tarihte buranın Osmanlı'nın bir parçası ve tarihi Filistin toprakları olduğunu belirten Paran, bugün buranın İsrail'e bağlı olduğunu hatırlatarak, "Bu açıdan bakınca olay İsrail'de gerçekleşen ilk uçak kazasıdır diyebiliriz. Bölgenin tarihinin bir parçası olan bu olay beni bir tarihçi olarak heyecanlandırdı ve yıllardır her cumartesi buraya gelerek çevresine diktiğim ağaçların bakımını yapıyorum." ifadesini kullandı.

- İlk hava şehitlerimizin hikayesi

Osman İmparatorluğu 1914'te İstanbul-İskenderiye arasında hava yolculuğunu başlatma kararı aldı. Bu görev için Fethi ve Sadık Bey'i pilot olarak görevlendirdi. 2 bin 500 kilometreyi bulan yolculukta uçak Golan Tepeleri'ni geçtikten sonra 27 Şubat 1914’te Taberiye Gölü yakınlarında düştü. Kazada Fethi ve Sadık Bey şehit oldu.

Şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ile Üsteğmen Sadık Bey'in cenazeleri Şam'da bulunan Selahattin Camisine nakledildi, anılarını yaşatmak için uçağın düştüğü yere 1914'te anıt dikildi.

Ayrıca Muğla iline bağlı Meğri ilçesinin adı 1934'te Fethi Bey'in ismi anısına Fethiye olarak değiştirildi.

iPhone X reklamında çok konuşulacak hataiPhone X reklamında çok konuşulacak hata
Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale israil Kemal Ökem Taberiye

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

İlginizi Çekebilir

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin merkezi ele geçirildi

Afrin merkezi ele geçirildi

Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

Üç Aylar mesajları 2018: Paylaşımlık en güzel resimli üç aylar mesajları

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

İBB Başkanı Uysal’dan metro yatırımlarında öncelik açıklaması

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur kaç gün devam edecek?

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.