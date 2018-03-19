18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

Bu zorlu dönemde şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın bilhassa önem taşıdığını vurgulayan Ökem, "Dünyanın her köşesinde değerli vatanımızın menfaatlerini korumaya ve milletimizin uluslararası alanda itibarını en üst düzeyde tutmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ökem, törende yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı günü Çanakkale'den Afrin'e şehit olan vatan evlatlarımızın yüreklerimizdeki acısıyla idrak ediyoruz." dedi.

Türk Hava Şehitliği anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İsrail'in Taberiye şehri yakınlarındaki Türk Hava Şehitliği anıtı önünde Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene, Büyükelçi Kemal Ökem, Büyükelçilik çalışanları, Türk askeri yetkililer, İsrail'de yaşayan bazı Türk ve İsrail Türk Yahudileri Cemaati üyeleri katıldı.

Şehitliğin gönüllü olarak bakımını yapan ve etrafına fidanlar diken 80 yaşındaki İsrailli tarihçi Yerach Paran, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, hadisenin bu topraklarda gerçekleşen ilk uçak kazası olduğunu söyledi.

Kazanın gerçekleştiği tarihte buranın Osmanlı'nın bir parçası ve tarihi Filistin toprakları olduğunu belirten Paran, bugün buranın İsrail'e bağlı olduğunu hatırlatarak, "Bu açıdan bakınca olay İsrail'de gerçekleşen ilk uçak kazasıdır diyebiliriz. Bölgenin tarihinin bir parçası olan bu olay beni bir tarihçi olarak heyecanlandırdı ve yıllardır her cumartesi buraya gelerek çevresine diktiğim ağaçların bakımını yapıyorum." ifadesini kullandı.

- İlk hava şehitlerimizin hikayesi

Osman İmparatorluğu 1914'te İstanbul-İskenderiye arasında hava yolculuğunu başlatma kararı aldı. Bu görev için Fethi ve Sadık Bey'i pilot olarak görevlendirdi. 2 bin 500 kilometreyi bulan yolculukta uçak Golan Tepeleri'ni geçtikten sonra 27 Şubat 1914’te Taberiye Gölü yakınlarında düştü. Kazada Fethi ve Sadık Bey şehit oldu.

Şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ile Üsteğmen Sadık Bey'in cenazeleri Şam'da bulunan Selahattin Camisine nakledildi, anılarını yaşatmak için uçağın düştüğü yere 1914'te anıt dikildi.

Ayrıca Muğla iline bağlı Meğri ilçesinin adı 1934'te Fethi Bey'in ismi anısına Fethiye olarak değiştirildi.