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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 02:21 | Son Güncelleme

Çanakkale'de semazenler, Çanakkale Türküsü eşliğinde sema yaptı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü kapsamında Çanakkale Türküsü eşliğinde sema yapıldı.

Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki program, Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın söyleşisiyle başladı.

ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Halit Kuşku, burada yaptığı konuşmada, Gelibolu Mevlevihanesi'nin köklü bir mirasın bugünlere taşınmasına katkı sağlayan bir mekan olduğunu dile getirdi.

Programda daha sonra Çanakkale, Bursa ve Edirne'den gelen 30 semazen, Çanakkale Türküsü eşliğinde sema yaptı.

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Çanakkale Çanakkale Türküsü Gelibolu sema yaptılar

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