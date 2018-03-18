18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü nedeniyle Karabük’te anma programı düzenlendi.

Karabük’teki ilk tören Beşbinevler Şehitliğinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gerçekleştirilen saygı duruşunda askerler tarafından şehitler anısına saygı atışı yapıldı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende, Valilik, belediye ve şehit aileleri derneği tarafından şehitliğe çelenk sunuldu.

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 40 gün önce şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın annesi Ülker Akpınar, burada yaptığı konuşmada, Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den Afrin’e zalimin zulmünden mazlumu kurtarmak için vatan, namus ve mukaddesat uğruna mücadele eden bu uğurda kan döken şehit ve gazilerin kahramanlık ve fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Şehit annesi Ülker Akpınar, gösterilen azim ve mücadelenin kendilerine ve kendilerinden sonra gelecek nesillere yol göstereceğini kaydederek, “Bizler asla unutmamalıyız, bizler Seyit onbaşıların, Nene hatunların, Şerife bacıların, Kara Fatmaların, Halime çavuşların ve nice şehit olan ecdadın torunlarıyız. Şairimizin dediği gibi, ’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğurunda ölen varsa vatandır.’ Bu yüzden rabbim bizim birliğimizi daim etsin. Bizleri vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın. Evlatsız olunur, bugün benim oğlumun gidişinin 40’ıncı günü. Eşsiz de olunur, anne ve babasız da olunur ama asla ve asla vatansız olunmaz. Bizleri bu büyük zaferi ve gururu nasip eden Yüce Allah’a hamd ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle şükranla anıyoruz. Ben bir şehit annesi olmaktan gurur duyuyorum. Rabbim birliğimizi daim etsin, bizleri vatansız bırakmasın." dedi.

Şehit annesinin duygusal konuşmasında eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları tarafından şehitliğe karanfiller bırakıldı.

5 km kortej yürüyüşü

Törenin ardından Polis Özel Hareket ve Jandarmanın ellerinde dev bayraklarla katıldığı yürüyüşte protokol üyeleri şehitlikten 100. Yıl mahallesinde bulunan Kültür Merkezi’ne kadar yaklaşık 5 kilometrelik kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşü, ticari taksiler, minibüsler ve KARDOFF üyeleri de arazi araçları ile eşlik etti.