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18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Çanakkale Zaferinin 103.

Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Los Angeles’ta çeşitli etkinlikler düzenlendi.
ABD’nin Los Angeles eyaletinde 18 Mart Şehitler Günü anmak ve Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümünü kutlamak için törenler düzenlendi. İlk olarak Orange County, San Diego ve Los Angeles’ta bulunan Türk Amerikan Dernekleri tarafından kurulan Türk okullarında gerçekleşen törenlerde Çanakkale’nin ve savaştan kalanların bir belgesi niteliğinde olan ve Ergun Nuhut’a ait üç boyutlu sergi, serginin sanat danışmanı Nalan Kumlalı Atahan tarafından genç nesillere gösterildi.
Güney California Amerikan Türk Derneği ATASC ve alt kolu ATAMLA derneklerinin ortak düzenlediği ve ATAMLA Başkanı Vega Sankur, ATAMLA Başkan Yardımcısı Burcu Tansu’nun ev sahipliği yaptığı 18 Mart törenine Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Azerbaycan konsolosluğundan Elgun Mehdiyev, ve ABD’de yaşayan Türk toplumunun üyeleri katıldı.
“Mehmetçiğimiz Afrin’de destan yazmaktadır”
Törende Çanakkale Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından törene katılanlar hep birlikte İstiklal Marşını okudu. Marşın ardından konuşan Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, “Milli günlerimizi Türkiye’de anmak tabi ki önemli ama gurbette, vatanımızdan uzakta anmak, bunu çocuklarımıza anlatmak daha da önemli” dedi. 103 sene önce Çanakkale’de elde edilen zaferin tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu ama tarihimizde Çanakkale Zaferi ne bir ilktir ne de sondur diyerek “Çanakkale bu tarihi bilmeyenler ve idrak edemeyenler için Türklerin hafife alınmaması gerektiğini çok net hatırlatmıştır.” İfadelerini kullandı. Afrin’de yürütülen zeytin dalı harekatına da değinen Oğuz, “Bugün de vatan savunması ve yarınlarımızın güvenliği için kahraman Mehmetçiğimiz Afrin’de destan yazmaktadır. Ne güzel bir tesadüftür ki şehitlerimizi andığımız bu günde kahraman askerlerimiz Afrin şehir merkezini terör odaklarından temizlemiştir” dedi.
“Çanakkale Zaferi sadece bir savaşın değil ulus olma bilincinin de zaferidir”
Törende Atatürk hakkında araştırmalarını kitaplaştırmış ve bu alanda birçok konferans veren araştırmacı ve yazar İlknur Kalıpçı konuklara hitap etti. Çanakkale Savaşının Türkler için bir savaş olmadığını, vatan savunması olduğunu, Çanakkale Zaferinin sadece bir savaşın değil birçok farklı duygularında zaferi oluğunu, ulus olma bilincinin zaferi olduğunu söyledi. Yeni Zelandalı bir askeri tarihçinin notlarından örnek veren Kalıpçı, tarihçinin “Bizim evlatlarımız Yeni Zelanda’dan, Avustralya’dan ana vatana yardım için gemilere binip yola çıktıklarında kendilerini İngiliz olarak görüyorlardı. Ana vatana yardım tek amaçlarıydı. Ancak geri döndükleri zaman onlar birer Yeni Zelandalıydı, birer Avustralyalıydı.” dediğini belirtti ve “Yani bu iki halk ulus olmayı Türklerden öğrenmişlerdir” diye ekledi.
Son olarak konuşan Nalan Kumlalı Atahan, törende sergilenen Çanakkale Sergisinden seçme eserler ile ilgili bilgi verdi.

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı

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18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı
2 / 7

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı
3 / 7

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı
4 / 7

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı
5 / 7

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı
6 / 7

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı
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18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı

18 Mart şehitleri Los Angeles’ta törenlerle anıldı
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