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Atatürk'e büyük saygısızlık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 07:25 | Son Güncelleme

MÜSİAD’ın Çanakkale Şubesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla binasına Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk Bayrağı astı. Atatürk’ün fotoğrafının binanın satılık tabelasının altına asılması büyük tepki topladı. “Kasıt yok” diyen MÜSİAD Çanakkale Şube Başkanı Yıldız, durumu ‘rüzgarın azizliği’ne ve ‘sekreterin dikkatsizliği’yle açıkladı.

Atatürk'e büyük saygısızlık!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü dolayısıyla pazar günü Türkiye ‘Çanakkale ruhu' ile kenetlendi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin Yıldönümü büyük bir coşku ile kutlanırken, yurdun dört bir yanında binlerce vatandaş şehitliklere akın etti. Kutlama ve anmaların merkezi Çanakkale oldu.

18 Mart Stadyumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı coşkulu törenler düzenlendi. Kent Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile donatıldı. Ancak bir görüntü vardı ki, hem Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına, hem de zafer kutlamalarına gölge düşürdü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Çanakkale'deki şubesinde, Atatürk'ün resmi, binanın ‘satılık' ilanının altına asıldı. Görüntü vatandaşların tepkisine yol açtı. Çok sayıda Çanakkaleli fotoğraf çekerek sosyal medyada yayınladı. Sosyal medyada vatandaşlar, MÜSİAD'a sert eleştiriler yöneltti.

"KASIT YOK, DİKKATSİZLİK VAR"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Çanakkale Şube Başkanı Ali Osman Yıldız ise tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:

"O bina 3-4 aydır satılık. Sekreter de oraya 18 Mart nedeniyle bayrak ve Atatürk posteri asıyor. Rüzgar ters çevirince Atatürk posteri altta kalıyor. Böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Kasıtlı bir durum söz konusu değil. Sekreterimizin dikkatsizliği"

Atatürk'e büyük saygısızlık!Atatürk'e büyük saygısızlık!
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18 Mart Çanakkale Zaferi MÜSİAD mustafa kemal atatürk Çanakkale

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
müsiad yani müslüman iş adamları..ulan müslüman yalan söyler mi..kasıt yokmuş...müslümanmış.....hadi lennnn....
Evet kasıt var rüzgar mı astı o yazıyı oraya..yalanı bile beceremiyorsunuz korkaklar utanmaz hainler
ne kadar katlanacağız bu cahıllere
yavaş yavaş atatürükü unutryolar yakında heykeleride kalkmazsa şaşırmayalım
Zaten sizin yaptığınız hiç bir şeyde kasıt yoktur ya rüzgardır ya sekreter hatasıdır . Ya da Kandırılmışsınızdır.
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