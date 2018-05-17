Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu topraklara ait kültür varlıklarının evlerine dönmesi için uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde her türlü gayreti göstereceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'nin en erken dönemlerden itibaren sayısız uygarlıkla yoğrulmuş binlerce yıllık tarihin anavatanı olduğunu anımsatan Kurtulmuş, müzeleri bu tarihin kültürel hafızasını nesilden nesile aktaran en önemli kurumları olarak nitelendirdi. Bakanlığına bağlı 198 müze, 125 türbe ve 139 ören yeriyle bakanlık denetiminde faaliyet gösteren 240 özel müzenin gelişim sürecini hızlandırmak ve modern sunum teknikleri kullanılarak yeniden düzenlenmek üzere bakım, onarım ve teşhir-tanzim işlemlerinin sürdüğünü aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca çağdaş müzecilik hizmetini sunmak üzere tasarlanan ve yaşayan müze tanımına uygun yeni müzelerin inşası için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gün vesilesiyle bu topraklara ait kültür varlıklarının evlerine dönmesi için uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde her türlü gayreti göstereceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Çabamız yalnızca ülkemiz adına değil dünya geleceği adınadır. Bu topraklardaki dünya mirasının korunması ve sağlıklı şekilde geleceğe taşınmasında ülkemize ve tüm insanlığa hizmette bulunan müze çalışanlarının ve bu alanda emeği geçen herkesin 'Müzeler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."