Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu topraklara ait kültür varlıklarının evlerine dönmesi için uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde her türlü gayreti göstereceklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye'nin en erken dönemlerden itibaren sayısız uygarlıkla yoğrulmuş binlerce yıllık tarihin anavatanı olduğunu anımsatan Kurtulmuş, müzeleri bu tarihin kültürel hafızasını nesilden nesile aktaran en önemli kurumları olarak nitelendirdi. Bakanlığına bağlı 198 müze, 125 türbe ve 139 ören yeriyle bakanlık denetiminde faaliyet gösteren 240 özel müzenin gelişim sürecini hızlandırmak ve modern sunum teknikleri kullanılarak yeniden düzenlenmek üzere bakım, onarım ve teşhir-tanzim işlemlerinin sürdüğünü aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızca çağdaş müzecilik hizmetini sunmak üzere tasarlanan ve yaşayan müze tanımına uygun yeni müzelerin inşası için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gün vesilesiyle bu topraklara ait kültür varlıklarının evlerine dönmesi için uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde her türlü gayreti göstereceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Çabamız yalnızca ülkemiz adına değil dünya geleceği adınadır. Bu topraklardaki dünya mirasının korunması ve sağlıklı şekilde geleceğe taşınmasında ülkemize ve tüm insanlığa hizmette bulunan müze çalışanlarının ve bu alanda emeği geçen herkesin 'Müzeler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."
- "Müzeler Gecesi" etkinliği
Bakanlığın açıklamasına göre Müzeler Haftası dolayısıyla çok sayıda etkinlik yapılacak
Konferanslar, müze gezileri ve atölye çalışmalarının düzenleneceği hafta kapsamında 18 Mayıs Cuma günü "Müzeler Gecesi" etkinliği gerçekleştirilecek.
Etkinlik kapsamında saat 23.00’e kadar açık olacak ve normal kapanış saati sonrasında da ücretsiz gezilebilecek müzeler şunlar:
"Adana Müzesi, Amasya Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Antalya Müzesi, Alanya Müzesi, Side Müzesi, Demre Likya Uygarlıkları Müzesi, Aydın Müzesi, Burdur Müzesi, Bartın Amasra Müzesi, Çorum Müzesi, Edirne Müzesi, Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Ayasofya Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, İzmir Efes Müzesi, İzmir Ödemiş Müzesi, Kahramanmaraş Müzesi, Kastamonu Müzesi, Kocaeli Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Konya Karatay Çini Eserler Müzesi, Mardin Müzesi, Mersin Müzesi, Muğla Fethiye Müzesi, Muğla Marmaris Müzesi, Niğde Müzesi, Sivas Müzesi, Sinop Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi."
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