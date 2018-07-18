18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto yeni dönemin ilk çekilişi! (Büyük ikramiye 5 milyon lira)

17 Temmuz Sayısal Loto çekilişi bu akşam tarafından canlı yayında yapılacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir düzenlemeye gidiyor. Ve Sayısal Loto, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kere çekilecek. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kaldırıldı. 14 Temmuz Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde 3,5 milyon devretmişti. Bu akşam bu ikramiyenin 5 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Sayısal Loto yeni döneme dair açıklamalı bilgi haberimizde. Sayısal Loto çekilişi Ankara Balgat'ta yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Haftanın sayıları 1-49 sayılarını içeren küre içinden seçilen altı sayı ile belirlenecek. Saat 21.15'te başlayacak çekilişi aşağıdaki linkten online olarak takip edebilirsiniz. 17 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI Sayısal Loto'da haftanın sayılarının belirlenmesinden sonra sonuçlar, Milli Piyango İdaresi resmi sitesinde aşağıdaki linkte 21.30'tan sonra yayınlanacak. Sonuçları anlık olarak haberimize gireceğiz. Fakat kontrol etmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz. Sayısal Loto sonuçları sorgula

14 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI Sayısal Loto oyununun 1131. haftanın kazandıran numaralar 1, 5, 13, 20, 25 ve 39 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 580 bin 816 lira 53 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 131'inci hafta çekilişinde 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66'şar lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi, 10 lira 55'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 3 milyon 56 bin 929 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 961 bin 160 lira 79 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 675 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak. SAYISAL LOTO HAFTADA İKİ KEZ ÇEKİLECEK! Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada Sayısal Loto'nun artık haftada iki kez çekileceği duyuruldu. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kalkıyor. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. Konu ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;