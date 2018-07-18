18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto yeni dönemin ilk çekilişi! (Büyük ikramiye 5 milyon lira)

17 Temmuz Sayısal Loto çekilişi bu akşam tarafından canlı yayında yapılacak. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir düzenlemeye gidiyor. Ve Sayısal Loto, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kere çekilecek. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kaldırıldı. 14 Temmuz Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde 3,5 milyon devretmişti. Bu akşam bu ikramiyenin 5 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Sayısal Loto yeni döneme dair açıklamalı bilgi haberimizde.
Sayısal Loto çekilişi Ankara Balgat'ta yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak. Haftanın sayıları 1-49 sayılarını içeren küre içinden seçilen altı sayı ile belirlenecek. Saat 21.15'te başlayacak çekilişi aşağıdaki linkten online olarak takip edebilirsiniz.
Sayısal Loto'da haftanın sayılarının belirlenmesinden sonra sonuçlar, Milli Piyango İdaresi resmi sitesinde aşağıdaki linkte 21.30'tan sonra yayınlanacak. Sonuçları anlık olarak haberimize gireceğiz. Fakat kontrol etmek için bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Sayısal Loto oyununun 1131. haftanın kazandıran numaralar 1, 5, 13, 20, 25 ve 39 olarak belirlendi.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 580 bin 816 lira 53 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 131'inci hafta çekilişinde 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66'şar lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi, 10 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 3 milyon 56 bin 929 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 961 bin 160 lira 79 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 675 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.
Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada Sayısal Loto'nun artık haftada iki kez çekileceği duyuruldu. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı kalkıyor. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. Konu ile ilgili olarak Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.
SAYISAL LOTO'DA DEVİR SINIRI KALKIYOR!
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
Gaziantep'te bulunmuştu! Bilinmeyen enkaz Rus füzesi çıktı!
Şule Çet soruşturmasında yeni skandal: Doktor rapora yazmadı, deliller karartıldı
Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı
İstanbul'da çıplak adam dehşeti!
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Din adamı çocuğa cinsel istismardan görevinden alındı
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum