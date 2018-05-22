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"18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali"ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Frankfurt Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından, bu yıl TÜRSAK Vakfı iş birliği ile düzenlenecek festival, 14-19 Ekim'de gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Frankfurt Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından 18'inci kez düzenlenen "Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali" bu yıl 14-19 Ekim'de yapılacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl TÜRSAK Vakfı iş birliği ile sinemaseverlerle buluşacak olan festival, sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, festivalin kurucusu ve başkanı Hüseyin Sıtkı, bu yıl festivali zenginleştirerek ileri taşıyacak önemli bir iş birliğinin hayata geçirildiğini söyledi.

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar ise 17 yıldır Türk sinemasını eksen alarak göçmenlik teması üzerine bu denli zengin içerikle bir festival düzenlenmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Yaşar, Türk sinemasının pazar ve genişleme alanı açısından Almanya'nın önemli bir noktada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk filmlerini Alman seyircisi ile buluşturmanın yanı sıra Türk sinemacılarla Alman sinemacıları buluşturan ve ortak projeler geliştirmelerine olanak yaratan bu festivalin gelişerek yoluna devam etmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tüm sinema sanatçılarını, sinemaseverleri ve basınımızı da 17 yıldır sinemamız için çalışan bu festivale, artık kendini kanıtlamış, yer edinmiş ve kurumsallaşmış bu yapıya, bu fedakar emeğe sahip çıkmaya ve katkıda bulunmaya çağırıyoruz."

Her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanyalılar'la bir araya getiren festival kapsamında ayrıca "Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması" düzenlenecek.

Türk sinemasına uluslararası planda temsiline ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen yarışmada, Türkiye Jürisi tarafından seçilen uzun metraj filmler, Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Festivalin kapanış töreni ise yarışmanın "Altın Elma Ödülleri" ile bu yıl 7'inci kez sahiplerini bulacak.

Festivali bu yıl, Filmhaus Frankfurt, ABG/Saalbau GmbH, Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Frankfurt, Frankfurt Başkonsolosluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst destekliyor.

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18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali

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