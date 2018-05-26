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18 yaşındaki genç kızın korkunç sonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:38 | Son Güncelleme

Tarsus'ta 18 yaşındaki İlknur Çelik isimli genç kız, sevgilisiyle tartıştıktan sonra 2. kattan atladı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

18 yaşındaki genç kızın korkunç sonu!

Tarsus'ta meydana gelen olayda 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre olay Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi Şehit Fazıl Kalaycı Yurdu'nda meydana geldi.

Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi İlknur Çelik adlı genç kız iddiaya göre dün gece saaat 23.00 sularında yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından 2.kattaki kaldığı odanın balkonun aşağıya atladı.

Olayın bildirilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Başının üstüne düşen öğrenci olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan İlknur Çelik, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Tarsushaber

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Anahtar Kelimeler:
Tarsus ilknur çelik intihar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiiiiçççç üzülmedim anası babası akrabaları üzülsünler ki? nasıl bir evlat yetiştirmişler bilsinler. ve diğer ana babalarada ibret olsun .
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