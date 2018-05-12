18 yaşındaki Hivda'ya ne oldu? (2)

KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE TOPRAĞA VERİLDİ
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yeni Mahalleki evinde intihar ettiği iddiasıyla karnındaki 4 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Hivda Kumza'nın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası memleketine götürüldü. Ailesinin yaşadığı Bardaklı köyüne götürülen Hivda Kumza için cenaze namazı kılındı. Cenazede sinir krizleri geçiren Kumza’nın ailesi, kızlarının hayatını kaybetmesinin arkasındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. 18 yaşındaki genç kadın karnındaki bebeği ile gözyaşları arasında toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum