18 yıl sonra ilk kez çocuk felci virüsü tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Papua Yeni Gine'de 18 yıl sonra ilk defa, üç çocukta Polio olarak da bilinen çocuk felci virüsü tespit edildiğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, WHO'dan yapılan açıklamada, nisan ayında, halsizlik şikayeti ile hastaneye gelen bir çocukta virüsün tespit edilmesinin ardından, iki çocukta daha virüsün görülmesi üzerine ülkede salgın ilan edildi.

Papua Yeni Gine Sağlık Bakanlığı Sekreteri Pascoe Kase, salgın nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, virüsün daha fazla çocuğa bulaşmasını engellemeye çalışacaklarını kaydetti.

Ülkede 18 yıldır Polio virüsüne rastlanmamıştı.

Raporlara göre, son 40 yılda dünya genelinde 1000 çocuk virüs nedeniyle felç oldu. Geçen yıl dünyada 20 çocukta Polio virüsü tespit edilmişti.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Çocuk felci virüsüne karşı ilk aşıyı geliştiren ekibin lideri Jonas Salk'ın doğum günü olan 24 Ekim, her yıl "Dünya Çocuk Felci" günü olarak kutlanıyor.

