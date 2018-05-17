HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

18 yılda 5 bine yakın bebeğin doğumunu gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında çalışan 34 yıllık ebe Hatice Özdemir, 18 yıldır görev yaptığı doğumhanede bu zamana kadar yaklaşık 5 bin bebeğin doğumunu gerçekleştirdi.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında çalışan 34 yıllık ebe Hatice Özdemir, 18 yıldır görev yaptığı doğumhanede bu zamana kadar yaklaşık 5 bin bebeğin doğumunu gerçekleştirdi. Özdemir, mesleğini çok sevdiğini söyledi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında çalışan 34 yıllık ebe Hatice Özdemir, kentte 'Yılın Ebesi' seçildi. Özdemir, Ebeler ve Hemşireler Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törende Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın elinden ödülünü aldı. 18 yıldır doğumhanede görev yapan Hatice Özdemir, bu zamana kadar yaklaşık 5 bin çocuğun doğumunu gerçekleştirdiğini söyledi. Mesleğinin zor bir meslek olduğunu belirten Özdemir, "Doğum çok önemli bir an. Mutlu bir anne ve bebek dünyaya geliyor. Ben de yorgunluğumu ve stresimi unutmuş oluyorum. Çok farklı bir mutluluk. Ölü doğum olduğunda ya da anomali bebekler dünyaya geldiğinde tabii bizim için de çok üzücü oluyor. Bunun dışında doğum olayı ile çok kutsal bir ana biz de anne ve bebeği için tanıklık etmiş oluyoruz. Doğum mutlu bir olay. Anne acı çekse de bebeği dünyaya geldiğinde hem onlar hem de biz mutlu oluyoruz" dedi. Meslek hayatında ilginç olaylar da yaşadığını belirten Hatice Özdemir, "Doğumhanede görev yaptığım ilk zamanlarda anne bebeğini dünyaya getirdi ancak bebek çok küçük, annenin karnı çok büyüktü. Ona ikiz bebek bekleyip beklemediğini sordum. Bana bilmediğini söyledi. Sonra anne ikinci bebeğini de doğurdu. İkiz bebekleri oldu. Hem anneye hem de bana sürpriz olmuş oldu" diye konuştu. Bazen düzenlenen etkinliklerde doğumuna katıldığı bebeklerin anneleriyle birlikte yıllar sonra bir araya geldiğini söyleyen Özdemir, "Tabii çok farklı bir duygu oluyor. Şunu da belirtmek isterim ki normal doğum her zaman için anneler tarafından tercih edilmesi gereklidir. Anneler normal doğum yaptıktan sonra çok kısa bir zaman sonra bebekleriyle ilgilenmeye başlayabiliyorlar" dedi.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
18 yılda 5 bine yakın bebeğin doğumunu gerçekleştirdi18 yılda 5 bine yakın bebeğin doğumunu gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Canikli, ilk iftarını sınırda Mehmetçik ile yaptıMilli Savunma Bakanı Canikli, ilk iftarını sınırda Mehmetçik ile yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.