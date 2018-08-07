HABER

1800 yıllık localar önemli toplantılara ev sahipliği yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Laodikya Antik Kenti'ndeki amfi tiyatronun oturma basamaklarında şehirlerden gelen temsilcilerin oturacakları yerlerin belli olması nedeniyle tiyatro, günümüzün localarına benzetiliyor - Kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek: "Helenistik dönem tiyatroda oturma basamakları üzerinde yazıtlar bulduk ve bunları okuduk. Bu yazıtlara göre burasının antik dönemde günümüzün Avrupa Birliği'ne benzer bir yönetim merkezi konumunda olduğunu değerlendiriyoruz"

DENİZLİ (AA) - AHMET BAYRAM - Laodikya amfi tiyatroda, günümüz localarına benzetilen ve katılımcıların isimlerinin yer aldığı bin 800 yıllık oturma basamakları, antik kentin, şehirleri yönetenlerin katılımıyla önemli toplantılarına ev sahipliği yaptığına işaret ediyor.

Milattan önce 3. yüzyılda, bugünkü Çürüksu Çayı (Lykos Irmağı) kıyısında Seleukos Kralı 2. Antiokhos tarafından eşi Laodike adına kurulan Laodikya, antik çağda Anadolu'nun en önemli ticaret, sanat, spor merkezlerinden biri olarak biliniyor.

İncil'de adı geçen 7 kiliseden birini barındırması nedeniyle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Laodikya'daki kazılar ise Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2003 yılında başladı.

Batı Anadolu tarihini aydınlatan önemli kalıntılara ulaşılan kazılarda, Roma İmparatoru Hadrian döneminde inşa edilen kuzey amfi tiyatrodaki oturaklardaki yazılarda, oturulan yerlerin kime ait ve hangi şehirden gelen temsilcinin nereye oturacağına dair ifadeler burasını günümüzün localarına benzetiliyor.

Kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik dönemde Denizli Ovası'nda kurulan Laodikya'nın, İç Anadolu'yu, batıya ve güneye bağlayan ana ticaret rotası üzerinde yer aldığını, bu yüzden döneminin önemli bir merkezi olduğunu söyledi.

Kuzey tiyatroda yaptıkları çalışmada önemli bilgilere ulaştıklarını aktaran Şimşek, şunları dile getirdi:

"Helenistik dönem tiyatroda oturma basamakları üzerinde yazıtlar bulduk ve bunları okuduk. Bu yazıtlara göre burasının antik dönemde günümüzün Avrupa Birliği'ne benzer bir yönetim merkezi konumunda olduğunu değerlendiriyoruz. Hemen hemen bin 800 yıl önce çevre kentlerden gelen delege, esnaf loncalarının ve şehirlerin ileri gelenlerinin oturdukları bölümler söz konusu. Bir nevi günümüzün locaları gibi."

Şimşek, yazıların, antik kentle ilgili önemli bilgiler sağladığına işaret etti.

Oturma basamaklarındaki yazıtlardan Laodikya'nın önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını gösterdiğini aktaran Şimşek, "Burada zaman zaman ticarete ve kaliteye bağlı yapılacak işlerle ilgili toplantılar yapılmış. Bu toplantılarda Hierapolisliler, Attudalılar ve Tripolisliler gibi çevre kentlerden gelenlerin oturma yerleri belirlenmiş. Avrupa Birliği'ne benzer bir sistem binlerce yıl önce Anadolu'da bu coğrafyada kurulmuş." diye konuştu.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm başlıyorAyder Yaylası’nda kentsel dönüşüm başlıyor
Artık rayların arasından geçmeyip, alt geçidi kullanacaklarArtık rayların arasından geçmeyip, alt geçidi kullanacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amfi tiyatro Laodikeia loca

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Dolar ön mutabakata nasıl tepki verdi? İşte dolarda son durum

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti! 4 otomobile çarptı, esnafı ezdi

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül: Patlama olursa daha az insan ölsün düşüncesiyle Sinop seçildi

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Karaman'da dehşete düşüren olay! 'Hakkınızı helal edin' dedi, kendini aşağı attı

Karaman'da dehşete düşüren olay! 'Hakkınızı helal edin' dedi, kendini aşağı attı

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

FETÖ, CIA gibi çalışmış! Asıl yöntem 'Ru be ru'

FETÖ, CIA gibi çalışmış! Asıl yöntem 'Ru be ru'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.