"19 bin sağlık işçisi ve 12 bin doktor alacağız"

ÇORUM (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "18 bin hemşire, sağlık teknisyeni, teknikeri olmak üzere 30 meslek grubundan alım yapıyoruz. 9 bin kişi bir ay önce aldık, 19 bin de sağlık işçisi alacağız. Önümüzdeki günlerde ilana çıkıyoruz, bu yıl 12 bin de doktor alıyoruz, kadromuza dahil ediyoruz." dedi.

Bakan Demircan, Çorum Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan birinin sağlık olduğunu ve birçok ülke için Türkiye'nin örnek teşkil ettiğini söyledi.

AK Parti iktidarlarından önceki sağlık alanıyla 2002'den sonraki sağlık alanının kıyas bile edilemeyeceğini belirten Demircan, 16 yıl önce 600 civarında olan ambulans sayısının şu anda 6 bin olduğuna dikkati çekti.

Yıllar önce Türkiye'de rahatsızlanan yabancıların kendi ülkelerince alınarak uçakla götürüldüğünü anlatan Demircan, "Gençliğimizde 'bir Alman vatandaşı Türkiye'ye gelmiş, hastalanmış, Almanya uçak göndermiş, hastasını, vatandaşını almış götürmüş' derlerdi. Gazetelerde böyle haberler çıkardı, imrenirdik. Kendimiz için hayal etmekte zorlanırdık ama şu an Türkiye'nin 4 ambulans uçağı ve 19 helikopteri hazır bekliyor. Hastalarımızın nakli konusunda en ufak sıkıntımız yok." diye konuştu.