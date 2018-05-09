"19. İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen ve yıl içerisinde derneğin sigarayla savaş konusundaki mücadelesine destek olan kişi ile kurumlara verilen "İnsanlığın Gerçek Dostları Ödülleri" törenle sahiplerine takdim edildi.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan TSDD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, derneğin bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıdaki insanın 21. yüzyılın vebası sigarayla savaşmak için bir araya gelmesiyle kurulduğunu söyledi.
Sigaraya karşı mücadele için çıkarılan kanunların uygulanması konusunda dernek olarak her kademede destek olduklarını belirten Aydın, "İşte bu arkadaşlarımız sayesinde 30 milyon olan Türkiye'deki sigara içen insan sayısı 20 milyonlara düştü." dedi.
Aydın, "Bu ülkede ormanlarımızın yarısı sigaradan dolayı yok oluyor. İstanbul'da çıkan yangınların yüzde ellisi sigaradan dolayı çıkıyor. Dolayısıyla yapacak çok işimiz var. Bilinçlenerek konuya sahip çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Eski AB Bakanı Egemen Bağış ise sigaranın insanlığa kurulmuş bir tuzak olduğunu söyledi.
Sigara içtiği için kimsenin dertten kurtulmadığını ve mutlu olmadığını vurgulayan Bağış, "İnsanlarda öyle bir intiba yaratılmış ki sigara içmek sanki yetişkin olmanın bir ön koşuluymuş gibi bir hava var." diye konuştu.
Bağış sigaranın insanlar üzerindeki etkisini Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkisine benzeterek, şunları kaydetti:
"15 Temmuz hain darbe kalkışmasından bu yana hep birbirimize soruyoruz, 'Nasıl olur da bu ülkede o kadar yıl eğitim almış, profesör olmuş, vali olmuş, general olmuş, milletvekili olmuş, çok başarılı olmuş iş adamı insanlar ilkokul mezunu bir şarlatan tarafından beyinleri yıkanabilir ve onun güdümüne girebilirler?' Bu soruya şu cevabı alıyoruz. Hiçbiri general olduktan sonra, vali olduktan sonra, milyoner olduktan sonra o şarlatanın güdümüne girmemiş. Bunların çoğu küçücük çocuklarken alınmış, beyinleri yıkanmış ve hayatta yükselirken de kendi başarılarından, kendi çabalarından dolayı değil sadece mahareti sayesinde bir yere gelmiş intibasına kapılmışlar. Aslında bakarsanız sigaranın insanlar üzerindeki etkisiyle, FETÖ terör örgütünün etkisi birebir aynıdır."
- TSSD Özel Ödülü "Sincap Karamel"in tedavisini sağlayan mühendise
Konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen "Bana Dumansız Hayatı Anlat" adlı fotoğraf yarışmasında birinci olan Tekirdağ Hacı Fahri Zümbül Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Akkoyun'a ödülü verildi. Akkoyun, ödülünü Egemen Bağış ve Mustafa Aydın'ın elinden aldı.
Ödüle layık görülen İstanbul Valisi Vasip Şahin'in ödülünü Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in ödülünü Önder Kırmır aldı.
ÇEVKO Vakfı Başkanı Yaşar Atilla, Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Halit Yerebakan, sanatçı Emrah Erdoğan ve Cemil Sağyaşar'ın da ödüle değer görüldüğü törende, TSSD Özel Ödülü ön ayakları olmayan "Sincap Karamel"in tedavisini sağlayan bilgisayar mühendisi Tayfun Demir'e verildi. Bazı şirket yöneticileri de gecede ödül aldı.
Ödüllerin verilmesinin ardından, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarım Programı tarafından hazırlanan "Bursa Dünya'ya Miras" adlı defile gerçekleştirildi.
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