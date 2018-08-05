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19 kiloluk kedi veteriner gözetiminde zayıflayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ağırlığı 19 kilogramı geçen 7 yaşındaki obez kedi için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünde diyet tedavisine başlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ağırlığı 19 kilogramı geçen 7 yaşındaki Taci isimli obez kedi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverler tarafından sokakta bakılan ve aşırı kilosu nedeniyle artık yürümekte güçlük çeken kedi, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince Taypark Polikliniğine getirildi.

Genel muayenesi yapılan 19,2 kilogramlık Taci isimli kedi, hemen diyet programına alındı ve sistit tedavisine başlandı. Stresin obeziteyi tetiklemesi nedeniyle, Taci için rahat hareket edebileceği büyük bir kafes hazırlandı. Özel bakım sayesinde bir hafta içinde kilo vermeye başlayan kedinin tedavisi, tamamen sağlığına kavuşana kadar devam edecek.

Açıklamada, hayvanlarda obezitenin giderek yaygınlaştığına dikkat çekilerek sokak kedilerine yemek değil mama verilmesi gerektiği kaydedildi.

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diyet obez kedi Sokak Kedisi

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