19 Mayıs'a özel 'Büyük Atatürk' resim sergisi

Ressam Remzi İren'in bir yıllık çalışmasının ürünü olan 33 yağlı boya Atatürk portresinden oluşan sergi Ekol Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. İzmir'de ilk kez Ekol Sanat Galerisi'nde sergi açtığını belirten Remzi İren, "1980 yılından bu yana resim yapıyor ve sergiler açıyorum. Daha çok Ankara ve İstanbul galerilerinde sergiler açıyorum. Ekol Sanat Galerisi'ni İzmir'e kazandırdığı için Opr. Dr. Mehmet Baz ve ailesine çok teşekkür ediyorum. İzmir'de sanatın yükselmesine vesile olmuş ve çok önemli sanatçıları ağırlamış bu galeride sergi açmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Daha önce Anadolu görüntüleri, yöresel figürler, Anadolu kadını resimleri yapıyordum. Portre çalışmaları yapmaya başladıktan sonra Atatürk portreleri resmetmeye başladım" dedi.

Sergi açılışında konuşan Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Sanat Galerisi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak Remzi İren'in 'Büyük Atatürk' resim sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Remzi İren Atatürk'ü en iyi resmeden sanatçılardan biridir" dedi.

Atatürk portrelerinden oluşan sergi 15 Haziran Cuma gününe kadar Ekol Sanat Galerisi'nde gezilebilecek. (DHA)



