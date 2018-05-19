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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenler düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenler düzenlendi.

Adana'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Albdulkadir Ataşbak'ın Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ataşbak, Uğur Mumcu Meydanı'nda devam edilen kutlama programında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, Türk milletinin varlık yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu söyledi.

Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğrunda, içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen yeniden şahlanan Türk milletinin 19 Mayıs 1919'da, tarihte eşine az rastlanır bir tarih yazdığını ifade eden Ataşbak, "Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluluklar içinde büyük özverilerle kurulan cumhuriyetimiz gençlerimize emanettir. Bu emaneti yaşatmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak sorumluluğunuz olmalıdır. Ülkemizin önüne koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini sizler gerçekleştireceksiniz." diye konuştu.

Ataşbak'ın konuşmasının ardından şiir okundu, jimnastik, karate, tekvando, halk oyunları ve pandomim gösterileri sunuldu.

Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda başlayan törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekipleri, gösteri sundu.

Jimnastik sporcuları da trambolin üzerinde yaptıkları akrobasi şovuyla alkış aldı.

Törene, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz'ün yanı sıra öğrenciler ve aileler katıldı.

- Hatay

Hatay'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Vali Ürgen Alanı önünde toplanan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Atatürk Caddesin'den Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Burada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Antakya Spor Salonunda devam eden etkinlikler çerçevesinde İl Müdürü Şensöz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu, hazırlanan gösteriler sunuldu.

Törene Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene, 7 Ocak Stadyumu'nda devam edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk milletinin “Ya İstiklal ya Ölüm” parolasıyla çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı kutlu yolculuğun ilk günü olduğunu dile getirdi.

Halk oyunları ekiplerinin ve sporcuların gösteri sündüğü törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkanı Kadir Kara, bazı milletvekilleri, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma adana gençlik ve spor bayramı

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