Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törende, halk oyunları, karate, kick boks, jimnastik ve bayrak gösterileri yapıldı. Ayrıca çeşitli spor branşlarında uluslararası derece elde eden gençlere ödülleri verildi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Lise ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı törende, öğrenciler büyük Türk bayrağı açtı.

Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi.

Binlerce şehit verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet olduğunu vurgulayan Aslan, "Bugün vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle gençliğimize büyük görevler düşmektedir. Milli mücadeledeki direnç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin daha da çok başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından farklı spor branşlarında gösteri maçları yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kırşehir Vali Vekili Adnan Kayık, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.