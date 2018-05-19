19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Hedefleri olan Türkiye'de, dünyanın lider ülkeleri arasındaki yerini alması için üreten, araştıran ve teknolojiyi takip eden bireylere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Ersöz, "Bizi biz yapan tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi de asla unutmamalıyız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı da unutmamak gerekir. Bu millet, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 98 yıl önce olduğu gibi karşı durmuştur." diye konuştu.

Ersöz, burada yaptığı konuşmada, Türk milletine giydirilmek istenen esaret zincirinin kırılması için bir mücadele başlatıldığını söyledi.

Konya'da, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer Ersöz'ün Anıt Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklerde, çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kültür Park'a yürüdü.

Etkinliğe Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da da törenler, 15 Temmuz Milli İdare Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, burada yaptığı konuşmada, Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayıldığını ifade ederek, "Bugünkü mevcudiyetimizi ve özgürlüğümüzü o günlere borçluyuz. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize özellikle de gençlere büyük görevler düşmektedir." dedi.

Halk oyunları ve Aksaray Üniversitesi Mehteran Takımı gösterisi ile devam eden törende, Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü sporcuları ile öğrenciler gösteri sundu.

Tören, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.