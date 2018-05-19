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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:34 | Son Güncelleme

Bayram, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de törenlerle kutlandı

ZONGULDAK / BARTIN / KARABÜK / KOCAELİ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de törenlerle kutlandı.

Zonguldak'ta kortej yürüyüşüyle başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlıklıkla sürdürülmesinin Türkiye'nin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacağını belirterek, bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milletinin fırsat vermeyeceğini söyledi.

Daha sonra, mehter takımı gösteri sundu. Halk oyunları ve spor gösterileriyle devam eden tören, stantların gezilmesinin ardından son buldu.

- Bartın

Bartın'daki tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir’in Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Gençlik Merkezi ekibi halk oyunu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da tekvando ve karate gösterisi sundu.

Spor branşlarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Belediye Başkanı Cemal Akın, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Karabük

Karabük'teki törenler "Gençlik Yürüyüşü" ile başladı.

Yenişehir bölgesinden başlayan öğrenci, öğretmen, vatandaş, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri başkanlarıyla üyelerinin katıldığı yürüyüş, Karabük Bandosu eşliğinde Kent Meydanı'nda son buldu.

Buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törenlerde, Karabük Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları çeşitli alanlarda gösteri sundu.

Törene, Karabük Valisi Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman ile diğer protokol üyeleri katıldı.

- Kocaeli

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kocaeli'de de düzenlenen törenle kutlandı.

İzmit'teki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Atatürk'ün Türk milletiyle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919'da başlattığı mücadelenin bağımsızlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, o gün Samsun'da yakılan istiklal ateşinin bugün milletin gönlündeki yerini ilk günkü azmi ve coşkusuyla muhafaza ettiğini söyledi.

Dünden bugüne hiç değişmeyen istiklal ve memleket sevdasının, Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak gayesiyle çıkılan yolda sahip olunan en büyük güç olduğunu vurgulayan Çintimar, "Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak yarınımızın emanetçisi olan gençlerimizin önündeki en kutlu amaçlardan biridir." dedi.

Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi sunuldu. Program, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Işığında Yürüyoruz" oratoryosunu sahnelemesiyle sona erdi.

Törene, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Zonguldak

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