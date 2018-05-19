ZONGULDAK / BARTIN / KARABÜK / KOCAELİ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de törenlerle kutlandı.

Zonguldak'ta kortej yürüyüşüyle başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlıklıkla sürdürülmesinin Türkiye'nin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacağını belirterek, bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milletinin fırsat vermeyeceğini söyledi.

Daha sonra, mehter takımı gösteri sundu. Halk oyunları ve spor gösterileriyle devam eden tören, stantların gezilmesinin ardından son buldu.

- Bartın

Bartın'daki tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir’in Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Gençlik Merkezi ekibi halk oyunu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da tekvando ve karate gösterisi sundu.