HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Antalya, Muğla ve Burdur'da tören düzenlendi

ANTALYA/MUĞLA/BURDUR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya, Muğla ve Burdur'da törenlerle kutlandı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından bir öğrenci, "Elif Olmak" şiirini okudu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, 19 Mayıs'ın sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çağdaş devletler arasında yerini almasının adı olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın gençlik ve gelecek anlamına geldiğine işaret eden Hacıcaferoğlu, "Binlerce şehit verilerek sıkıntı ve yokluklar içinde kurulan büyük Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur." diye konuştu.

Törenin ardından katılımcılar, Antalya Spor Salonu'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

- Muğla

Muğla'daki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki gençlik yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüş öncesi Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği gönüllüleri, "Elden Ele Gönülden Gönüle Projesi" kapsamında devredilecek bayrağı teslim alarak protokol üyelerince yolcu edildi. Kadınlar, bisikletlerle bayrağı 81 ile taşıyacak.

Daha sonra yürüyüşe katılan gençler ve protokol üyeleri, Türk bayrağıyla 2 kilometre yürüyerek marşlar söyledi.

Atatürk Stadı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerince, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişi canlandırıldı.

Törende halk oyunları, cimnastik, güreş ve çeşitli spor branşları gösterisinin ardından yarışmalarda dereceye giren milli sporculara ödülleri verildi.

-"Bin 200 kilometre pedal çevirdiler"

Daha sonra bisikletçilerin 15 Mayıs'ta Samsun'dan aldıkları ve bin 200 kilometre yol katederek getirdikleri Türk bayrağı ve toprak, Vali Esengül Civelek'e teslim edildi.

Bayrağı öperek teslim alan Civelek, emanetleri Muğla'ya taşıyan bisikletçilere teşekkürlerini iletti.

Programın sonunda Vali Civelek ve protokol üyeleri, Sınırsızlık Meydanı'nda kurulan stantları gezerek gençlerle bir süre sohbet etti.

- Burdur

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Atila Aksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aksoy ve beraberindeki öğrenciler, daha sonra Burdur Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Meydanda devam eden kutlama programında öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabını okudu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aksoy, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın gençlik, gençliğin ise gelecek olduğunu belirtti.

Türk gençlerinin, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olduğunu ifade eden Aksoy, "Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.' diyor Atatürk." şeklinde konuştu.

Tören, halk oyunları ve cimnastik gösterisinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Ordu'da 19 Mayıs coşkusuOrdu'da 19 Mayıs coşkusu
Siirt'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Siirt'te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs Antalya kutlama tören

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

İlginizi Çekebilir

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

Halk Arenası'na konuk olan Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a çok sert sözler!

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.