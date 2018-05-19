ANTALYA/MUĞLA/BURDUR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya, Muğla ve Burdur'da törenlerle kutlandı. Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından bir öğrenci, "Elif Olmak" şiirini okudu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, 19 Mayıs'ın sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çağdaş devletler arasında yerini almasının adı olduğunu söyledi. 19 Mayıs'ın gençlik ve gelecek anlamına geldiğine işaret eden Hacıcaferoğlu, "Binlerce şehit verilerek sıkıntı ve yokluklar içinde kurulan büyük Türkiye Cumhuriyeti gençlere emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur." diye konuştu. Törenin ardından katılımcılar, Antalya Spor Salonu'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. - Muğla Muğla'daki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki gençlik yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüş öncesi Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği gönüllüleri, "Elden Ele Gönülden Gönüle Projesi" kapsamında devredilecek bayrağı teslim alarak protokol üyelerince yolcu edildi. Kadınlar, bisikletlerle bayrağı 81 ile taşıyacak. Daha sonra yürüyüşe katılan gençler ve protokol üyeleri, Türk bayrağıyla 2 kilometre yürüyerek marşlar söyledi. Atatürk Stadı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu konser verdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerince, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişi canlandırıldı. Törende halk oyunları, cimnastik, güreş ve çeşitli spor branşları gösterisinin ardından yarışmalarda dereceye giren milli sporculara ödülleri verildi. -"Bin 200 kilometre pedal çevirdiler" Daha sonra bisikletçilerin 15 Mayıs'ta Samsun'dan aldıkları ve bin 200 kilometre yol katederek getirdikleri Türk bayrağı ve toprak, Vali Esengül Civelek'e teslim edildi. Bayrağı öperek teslim alan Civelek, emanetleri Muğla'ya taşıyan bisikletçilere teşekkürlerini iletti.