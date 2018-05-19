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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Kırgızistan ve Makedonya'da tören düzenlendi

BİŞKEK/MANASTIR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Kırgızistan ve Makedonya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sunuldu.

Tören, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasiliki Fırat, büyükelçilik mensupları, akademisyenler ve TİKA Bişkek yetkililerinin, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı.

Büyükelçi Fırat, törende yaptığı konuşmada, bugünü anlamanın büyüklerin, önderlerin ve Atatürk'ün çizdiği yolu öğrenmek ve benimsemekten geçtiğini belirterek, milli egemenlik ilkesi ve millet iradesinin yaşatılmasında özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine gençlerin taşıyacağını söyleyen Fırat, "Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimiz, gelen saldırılara karşı Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya sonuna kadar kararlıdır. Biz büyüklere düşen görev ise bu birlikteliği, vatan ve Cumhuriyet sevgisini gençlerimize, çocuklarımıza aşılamak olmalıdır. Atatürk ve arkadaşları bize yolu gösterdiler, biz de bu yoldan sapmamalıyız." diye konuştu.

- Manastır Askeri İdadisi'nde tören

Öte yandan Makendonya'daki Manastır Askeri İdadisi'nde de tören düzenlendi.

Ankara Kırkkonaklar Anadolu Lisesinden gelen yaklaşık 40 öğrencinin katılımıyla ülkenin güneybatısındaki Manastır Askeri İdadisi’nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kırkkonaklar Anadolu Lisesi Müdürü Cahit Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs’ın önemini öğrencilere daha iyi tanıtabilmek ve anlatabilmek için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çocukların, Atatürk’ün eğitim aldığı okulda yaşadıklarını daha iyi bir şekilde görme fırsatı bulduğunu dile getiren Şahin, “Çocuklarımız onu çok daha iyi kavrayarak Türkiye Cumhuriyeti için çok daha iyi çalışacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Kırkkonaklar Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Delfin Satır ise Askeri İdadi’sinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Şu an Manastır’da olmak, Askeri İdadi'nin içinde Atatürk’ün geçtiği yolların üzerinde bile bulunabilmek benim için çok onurlu.” diye konuştu.

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