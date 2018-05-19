19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Cumhuriyetin emanetçisinin gençlerin olduğunu anlatan Polat, "Dünyaya açık, eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda rekabet gücüne sahip gençlerimiz gelişim ve kalkınma çabalarına büyük katkı sağlayarak demokrasi ve özgürlük standartlarımızı geliştirecektir. Onların yüzlerindeki ışık ve gözlerindeki pırıltıda her yıl daha da güçlenen Türkiye'nin aydınlık geleceğini görüyor ve gençlerimize güveniyoruz." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşi ile TBMM'nin açılmasıyla özgürlük ateşinin dalga dalga yurda yayıldığını dile getirdi.

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından temeli atılan "Milli Egemenlik" ilkesi ile ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün sağlandığını belirtti.

Atatürk Mahallesi'nde Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesince yapımı sürdürülen parkta düzenlenen programa, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Albay Fevzi Kızmaz, Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Aşkın, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Akar, "Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir." diyen bir liderle yürüyen halkın onur mücadelesinin başlama zamanı söyledi.

19 Mayıs'ın gençlik, gençliğin ise gelecek olduğunu ifade eden Mumcu, "Büyük önderimiz Atatürk en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk Gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da emanetine sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir." dedi.

Mumcu'nun konuşmasının ardından törene katılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar, açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi eşliğinde Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası protokoldekiler çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.