ERZURUM (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Erzincan'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Törende, sporcu öğrencilerin temsili olarak Samsun'dan getirdiği Türk bayrağı Kars Valisi Rahmi Doğan'a takdim edildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin var olma mücadelesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Cumhuriyetin emanetçisinin gençlerin olduğunu anlatan Polat, "Dünyaya açık, eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda rekabet gücüne sahip gençlerimiz gelişim ve kalkınma çabalarına büyük katkı sağlayarak demokrasi ve özgürlük standartlarımızı geliştirecektir. Onların yüzlerindeki ışık ve gözlerindeki pırıltıda her yıl daha da güçlenen Türkiye'nin aydınlık geleceğini görüyor ve gençlerimize güveniyoruz." diye konuştu.
Ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
Törene Kars Valisi Rahmi Doğan, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Bedel, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Kars 2. Ağır Ceza Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.
- Ardahan
Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki sentetik sahada düzenlenen törene, Vali Mehmet Emin Bilmez, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yıkılmaz, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile vatandaşlar katıldı.
Şiirlerin okunduğu törende, Ardahan Halk Oyunları ekibi ile öğrenciler gösteri sundu.
Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük ateşi ile TBMM'nin açılmasıyla özgürlük ateşinin dalga dalga yurda yayıldığını dile getirdi.
Akar, "Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.
Kutlamalar, etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
- Tunceli
Tunceli'de Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Atatürk Mahallesi'nde Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesince yapımı sürdürülen parkta düzenlenen programa, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Albay Fevzi Kızmaz, Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Aşkın, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından temeli atılan "Milli Egemenlik" ilkesi ile ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün sağlandığını belirtti.
Tuncelili gençlerin zihinlerinin Atatürk'ün miras bıraktığı gibi aydınlık, hür olduğunu anlatan Kara, artık gençlerin okuyan, araştıran, daima ileriyi hedefleyen bireyler olduğuna aktardı.
Konuşmanın ardından öğrencilerin gösterilerine yer verildi.
Program çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara teşekkür belgesi, madalya ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.
- Iğdır
Iğdır'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Tören, Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası Zübeyde Hanım Bulvar'ında devam etti.
Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri ile spor gösterilerine yer verildi.
Tören Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan oyun balonlarında çocukların gönüllerince eğlenmesi ve spor sahalarındaki spor müsabakalarıyla devam etti.
Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- Erzincan
Erzincan'da ise Belediye Başkanlığı önünde başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir." diyen bir liderle yürüyen halkın onur mücadelesinin başlama zamanı söyledi.
19 Mayıs'ın gençlik, gençliğin ise gelecek olduğunu ifade eden Mumcu, "Büyük önderimiz Atatürk en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk Gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da emanetine sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir." dedi.
Mumcu'nun konuşmasının ardından törene katılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar, açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi eşliğinde Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş sonrası protokoldekiler çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.
Gaziler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşların ilgi gösterdiği tören, aynı meydanda çeşitli spor kulüplerine bağlı sporcuların gösterileriyle devam etti.
- Erzurum
Erzurum'un İspir ilçesinde Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Meral Yeleç yaptı.
Öğrencilerin şiir okuduğu törende halk oyunları ekipleri ile öğrenciler gösteri sundu.
Tören sonunda ilçede o çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene İspir Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Garnizon Komutanı Asteğmen Onur Durak, İspir Belediye Başkanı Osman Çakır, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
- Kars, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Erzincan ve Erzurum'da törenler düzenlendi
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