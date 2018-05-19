Erzurum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sporcular Türk bayrağı açarak Yakutiye Kent Meydanı'na yürüdü.
Geçlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor kulüplerinin karate, judo ve tekvando gösterileri ile devam eden program yağmurdan dolayı kısa süreliğine durdu.
Yakutiye Medresesi'nde devam edilen program, 2018 yılında gerçekleşen uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Programa, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül'ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
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