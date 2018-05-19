HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

Sakarya ve Düzce'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı

Sakarya ve Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Sakarya'da bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle toplanan bir grup vatandaş, Çark Caddesi başında bir süre slogan attı.

Kamyondan vatandaşlara bayrak, şapka ve tişörtün de dağıtıldığı yürüyüş, cadde boyunca devam etti.

Ellerinde Türk bayrakları ile marş söyleyerek Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Motosiklet kulüplerinin gösterisi sonrasında grup dağıldı.

- Düzce

Düzce'de sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin destek verdiği yürüyüş, Düzce Belediyesi Cedidiye Meydanı'ndan başladı.

Grup, İstanbul Caddesi'nden Anıtpark Meydanı'na kadar ellerindeki Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüdü. Cadde boyunca katılımların gerçekleştiği yürüyüş Anıtpark Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Çorum'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandıÇorum'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gençlik ve spor bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Cumhuriyet Yürüyüşü Düzce etkinlik sakarya

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

MHP'nin aday listesinde dikkat çeken isim! 'Hamido' lakaplı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni aday oluyor!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Bursa'da gece yarısı kendi ailesini katletmişti! Zanlının sözleri kan dondurdu!

Bursa'da gece yarısı kendi ailesini katletmişti! Zanlının sözleri kan dondurdu!

Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Uzmanlarında Ramazan'da iftar ve sahur önerileri

Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Uzmanlarında Ramazan'da iftar ve sahur önerileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.