Sakarya ve Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.
Sakarya'da bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin desteğiyle toplanan bir grup vatandaş, Çark Caddesi başında bir süre slogan attı.
Kamyondan vatandaşlara bayrak, şapka ve tişörtün de dağıtıldığı yürüyüş, cadde boyunca devam etti.
Ellerinde Türk bayrakları ile marş söyleyerek Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.
Motosiklet kulüplerinin gösterisi sonrasında grup dağıldı.
- Düzce
Düzce'de sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin destek verdiği yürüyüş, Düzce Belediyesi Cedidiye Meydanı'ndan başladı.
Grup, İstanbul Caddesi'nden Anıtpark Meydanı'na kadar ellerindeki Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüdü. Cadde boyunca katılımların gerçekleştiği yürüyüş Anıtpark Meydanı'nda sona erdi.
Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
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