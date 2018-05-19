İZMİR (AA) - İzmir'de bisiklet dernekleri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu organize edildi.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda bisikletli, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karşıyaka'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'na hareket etti.

Motosikletli trafik polisleri, sürüş sırasında bisikletlilerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Talatpaşa Bulvarı ve Anadolu Caddesi üzerinden Karşıyaka'ya giden bisikletlilere vatandaşlar alkışlar ve kornalarla destek verdi.

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kara, kentteki bisiklet dernek ve toplulukları olarak farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı pedal basarak kutladıklarını söyledi.

Bisikletçilerden Özgür Aykol ise geniş katılımlı bir bisiklet turu düzenlendiğini, böyle bir sürüşte yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Türk gençleri Ata'sına çok şey borçlu, Amacımız 19 Mayıs'ı unutturmamak, her zaman Atatürk'ü anmak." diye konuştu.

